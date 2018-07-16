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اقتصاد وأسواق
رئيس شعبة الدواجن: مصر خالية من البيض الصيني
الإثنين 16 يوليه 2018 08:03 م
أسعار البيض
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أسعار البيض 2
"الزراعة": لدينا اكتفاء ذاتي وما يحدث شائعات تفتقد العقلانية
"الاتحاد": لم نستورده منذ 20 عاماً..ونتعجب تصديق الناس لتلك الأكاذيب
دعاء حسني والصاوي أحمد
نفت وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن وشعبة الثروة الداجنة ما تداولته وسائل الإعلام حول وجود بيض بالسوق المصرية مصنع من البلاستيك.
فيما لم تشهد أسعار البيض المحلي تأثراً، حيث بلغ سعر البيض الأبيض 30.5 جنيه للكارتونة "30 بيضة" في المزرعة، ويصل للمستهلك بـ 34 جنيهاً، ويبلغ سعر البيض الأحمر 32.5 جنيه بالمزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 37 جنيها، فيما يصل سعر الدواجن لـ22 جنيهاً في المزرعة ويبلغ 26 جنيهاً للكيلو للمستهلك، وفقاً لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
واستبعد السيد، وجود بيض صيني بالسوق المصرية، مؤكدا أن ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي أو الإعلام حول انتشاره في مصر غير حقيقي، قائلاً: "نحن لا نستورد بيض أصلاً".
وتابع في تصريحات لـ"المال"، أن إنتاج مصر من البيض يصل إلي 12 مليار بيضة سنوياً، وهذا يغطي الاستهلاك بنسبة 100%، ويعتزم المنتجون تصدير كميات كبيرة منه الفترة المقبلة لمنطقة الشرق الأوسط ككل.
وحول شكاوي بعض المواطنين في وسائل الإعلام حول تناولهم بيضا صينيا مصنوعا من البلاستيك، والذي حرر به بعضهم محضرا رسميا بأقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية، يعلق رئيس شعبة الثروة الداجنة قائلاً:" إن تلك شائعات يجب أن ترد عليها الجهات المعنية، وعلي المستهلكين التقدم مباشرة لوزارتي الصحة او الزراعة في حال تم العثور علي حالات كتلك لتحليلها في معاملها ومتابعة نتائج المحاضر التي حرروها".
وأضاف السيد أن السوق المصرية كانت تصدر البيض حتي عام 2006 وتوقفت عن التصدير منذ ظهور مرض إنفلونزا الطيور.
وعلق السيد، علي الفيديو المصور والمتداول في وسائل الإعلام، حول وجود مصنع صيني يقوم بتصنيع البيض المصنوع من البلاستيك، بأن هذا الفيديو لمصنع لتجفيف البيض، مضيفا ً"هذا الكلام لا يعقل فكروا بعقولكم".
في سياق متصل، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناً رسمياً حول الواقعة، ذكر خلاله الدكتورة مني محرز نائب الوزير، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من استيراد بيض صيني غير صحيح تماماً، وأن مصر تصدر البيض لأن لدينا اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة وما يحدث هو شائعات غير مبررة وافتقد العقلانية.
وناشدت "محرز" منتجي بيض المائدة ومزارع إنتاج بيض المائدة للاستفادة من التيسيرات الائتمانية التي أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلي من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز ٥% ضمن خطة التوسع في الإنتاج الداجني وبيض المائدة.
استنكر الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، انتشار شائعة البيض الصيني، وتابع قائلاً:"استعجب من تصديق الناس لها، فمصر لم تستورد بيضة واحدة منذ عشرين عاماً".
وأوضح "درويش"، أن إنتاج مصر يتراوح من 12 إلي 14 مليار بيضة سنوياً، وهي كميات كبيرة جدا، مشيراً إلي أن مصر لديها فائض من البيض يمكنها تصديره، ولكن ما يعيق ذلك وجود حظر علي التصدير بسبب مرض إنفلونزا الطيور.
وأوضح أن أسعار البيض المستورد مرتفع، وليس من السهولة استيراده، مدللا ً علي حديثه بشرائه طبق بيض مخصب لإنتاج الكتاكيت كان سعره 10 يوروهات يوازي قرابة 210 جنيهات.
ولفت درويش إلي أن الطبق يحوي 30 بيضة، ووزنه نحو 1.8 كيلو جرام، لافتاً إلي سعر البيض في متناول الجميع، وهناك سوق لتهريب البيض لليبيا.
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