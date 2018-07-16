مكاسب 6 بورصات عربية بقيادة أبوظبى والسعودية وهبوط مصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة أبوظبى والسعودية بفضل النتائج المربحة التى حققتها الشركات فى الربع الثانى من العام الجارى بينما هبط مؤشرا بورصتى القاهرة ومسقط فقط.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية كسب حوالى 1 % ليصل إلى 8491 نقطة وصعد سعر سهم بنك الراجحي 1.9 % وسعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.7 % وسعر سهم مجموعة سامبا المالية 2.7 % ولكن سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري انخفض 1.4 %.



و كسب مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.1 % ليرتفع إلى 4747 نقطة بفضل أسهم شركات الاتصالات مع صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 2 % وسعر سهم شركة اتصالات 1.8 % وسعر سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.6 % .



كما ضغطت أسهم شركات الطاقة على بورصة أبوظبى مع تراجع سعر سهم شركة دانة غاز 1.9 % بالمئة، وسعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.4 % بسبب هبوط سوق النفط نتيجة زيادات محتملة في الإنتاج من روسيا ومنتجين آخرين للخام.



وزاد أيضا مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.7 % ليتجاوز 2919 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة إعمار العقارية 2.8 % ولكن سعر سهم شركة إعمار مولز انخفض بحوالى 0.5 % .



بينما تقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.1 % ليتجاوز 9340 نقطة مع صعود سعر سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة 4.7 % كما ارتفع سعر سهم البنك التجاري القطري 1.2 % وسعر سهم شركة فودافون قطر 3.1 % .



وارتفع أيضا مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1 % ليسجل 5390 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.6 % ليستقر عند 1352 نقطة.

أما المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة فقد هبط بحوالى 1.2 % لينخفض إلى 15656 نفطة فى حين تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند حوالى 4449 نقطة .

