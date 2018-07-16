EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
رئيس الوزراء داعيا للترويج للإنجازات: الحقائق ستهزم الشائعات
الإثنين 16 يوليه 2018 07:35 م
رئيس الوزراء: تواصلوا مع وسائل الإعلام.. وواجهوا الشائعات بالحقائق
أخر الأخبار
رئيس الوزراء: تواصلوا مع وسائل الإعلام.. وواجهوا الشائعات بالحقائق
فى اجتماعه مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات:
كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات بضرورة التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام، لإبراز جهود وزاراتهم، وتسويق ما يتم إنجازه، وفى الوقت نفسه المساهمة فى الرد على استفسارات المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه معهم اليوم على ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم بثها حالياً بصورة شبه يومية، وذلك عن طريق الإسراع بتوضيح الحقائق أولاً بأول، مشيراً إلى أن كثرة ترويج الشائعات فى هذه الفترة الهدف منها تثبيط الهمم، وبث الإحباط، خاصة فى نفوس الشباب، ودوركم هو توضيح الحقائق، والعمل على إيجاد مناخ إيجابى فى المجتمع، يهدف إلى العمل والإنتاج، وبناء الوطن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: نحن كدولة نقوم بحجم عمل فى السنوات الأربع الماضية لم يتم قبل ذلك، ويجب أن يتم إظهار حجم هذا الإنجاز، بحيث يرى المواطنون ما تم الانتهاء من تنفيذه من مشروعات وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مضيفاً: اعرضوا الحقائق، وهى ستهزم الشائعات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا