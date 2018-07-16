رئيس الوزراء داعيا للترويج للإنجازات: الحقائق ستهزم الشائعات

رئيس الوزراء: تواصلوا مع وسائل الإعلام.. وواجهوا الشائعات بالحقائق

فى اجتماعه مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات:



كلف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات بضرورة التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام، لإبراز جهود وزاراتهم، وتسويق ما يتم إنجازه، وفى الوقت نفسه المساهمة فى الرد على استفسارات المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم.



وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه معهم اليوم على ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم بثها حالياً بصورة شبه يومية، وذلك عن طريق الإسراع بتوضيح الحقائق أولاً بأول، مشيراً إلى أن كثرة ترويج الشائعات فى هذه الفترة الهدف منها تثبيط الهمم، وبث الإحباط، خاصة فى نفوس الشباب، ودوركم هو توضيح الحقائق، والعمل على إيجاد مناخ إيجابى فى المجتمع، يهدف إلى العمل والإنتاج، وبناء الوطن.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: نحن كدولة نقوم بحجم عمل فى السنوات الأربع الماضية لم يتم قبل ذلك، ويجب أن يتم إظهار حجم هذا الإنجاز، بحيث يرى المواطنون ما تم الانتهاء من تنفيذه من مشروعات وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مضيفاً: اعرضوا الحقائق، وهى ستهزم الشائعات.



