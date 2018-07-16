عبدالعال يراهن على نجاح قانون الصندوق السيادى لمصر

على عبدالعال





ياسمين فواز

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن إنشاء صندوق مصر السيادي تأخر كثيرا، ولكن إدراكه أفضل بكثير من الاستمرار في تجاهله.



وأشار خلال رئاسته الجلسة العامة للبرلمان والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن هذا الصندوق سيكون له مردود إيجابي في إنعاش الاقتصاد المصري.



من جهته، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات المهمة على مشروع القانون والتي كان أبرزها تعديل المادتين (11، 19)، حيث تمسكت اللجنة بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصرالسيادي، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقب الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.

وأوضح أن اللجنة رأت أيضا أنه لا داعي لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لافتا إلى أنه دار نقاش مطول بين النواب والحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية انتهى إلى إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.



فيما أكد النائب محمد السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، أن صندوق مصر السيادى سيدعم الاستثمارات ويسعى لحسن استغلال ثروات الدولة .



من جهته قال النائب ضياء داوود، خلال الجلسة العامة إن الحكومة لم تحصل بعد على ثقة البرلمان فكيف تقدم هذا التشريع ولم توضح فلسفته بشكل كامل، محذرا مما سماه خطورة انهيار الصندوق السيادي .

من جهته رد محمد معيط وزير المالية ، قائلا إن الصندوق سيتم تأسيسه استجابة لطلب البرلمان ويستهدف استغلال الأصول بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة للدولة ليتم تعظيم العائد على أصول الدولة غير المستغلة من خلال إدارة محترفة لأن هناك أصولا معطلة ولابد من استغلالها بشكل حرفي والقانون جاء استجابة لطلبات المجلس الموقر لتعظيم العوائد على اصول الدولة .



وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال أنه لا يوجد صندوق سيادي على مستوى العالم حقق اي خسائر مضيفا: "الصناديق السيادية تستغل الثروات الطبيعية وهناك صناديق سيادية لجذب الاستثمارات ودول شرق اسيا تستعين بمثل هذه الصناديق".







