آفاق نمو البلدان المستوردة للنفط بالشرق الأوسط لا تزال هشة





تخفيض توقعات منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة

سمر السيد:

توقع صندوق النقد الدولي فىتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليومتحت عنوان " توسع أقل توازناً، وتوترات تجارية متصاعدة"، أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، تماشيا مع تنبؤات عدد إبريل 2018 من التقرير نفسه ، لكن التوسع أصبح أقل توازناً والمخاطر على الآفاق المتوقعة في ازدياد.

أضاف التقرير أن معدل التوسع بلغ ذروته في بعض الاقتصادات الكبرى كما أن النمو أصبح أقل تزامنا؛ ففي الولايات المتحدة، هناك زخم متزايد على المدى القصير، وفقا لتنبؤات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في عدد إبريل، كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 5% في الأسابيع الأخيرة.

وتابع: "تم تخفيض توقعات النمو لمنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة، انعكاسا للمفاجآت السلبية التي شهدها النشاط الاقتصادي في مطلع 2018 ، وفي مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بدأت آفاق النمو تزدد تفاوتا أيضا، في سياق ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات التجارية، وضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف".

لفت إلى أنه تم تخفيض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل والهند، بينما تحسنت الآفاق المتوقعة لبعض البلدان المصدرة للنفط.

وشمل التقرير آفاق النمو المستقبلية عن الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة ومنطقة اليورو وكندا والمملكة المتحدة واليابان بجانب الأسواق الصاعدة والنامية كالصين والهند والآسيان ومنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان وجنوب افريقيا .

وقال التقرير إن مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان استفادوا من تحسن التوقعات لأسعار النفط ، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة



وأشار إلى أنه لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه احتياجات كبيرة للضبط المالي بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجغرافية-السياسية الذي لا يزال يشكل عبئا على النمو في المنطقة.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 2.2 % في عام 2017 إلى 3.5 % في 2018 و 3.9 % في 2019 بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات شهر أبريل لعام 2019.