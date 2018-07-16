الصين: 191.35 مليار دولار التبادل التجاري مع الدول العربية

علم مصر والصين

سمر السيد



قالت ليو يونج فينج القائم بالأعمال الصيني لدي القاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية سجل نحو 191.352 مليار دولار في العام الماضي 2017 بما يعادل 5 أضعاف ما كان عليه فى عام 2004 وقت إنشاء منتدي التعاون الصيني العربي



وأضافت فى فعاليات جلسة الإحاطة التى عقدتها السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الاثنين لعرض نتائج الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدي التعاون العربي الصيني الذى عقد فى بكين 10 يوليو الجاري، أن الاستثمارات الصينية فى الدول العربية أصبحت 7 أضعاف ما كانت عليه عند بدء الشراكة التجارية بين الجانبين، لافتةً إلى انه فى عام 2013 طرح الجانب الصيني مبادرة الحزام الطريق، وفى العام الذي تلاه دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الدول العربية للمشاركة فى المبادرة .

وتابعت: وقعت 12 دولة عربية حتى الآن على مبادرة الحزام الطريق مع الصين، لافتةً إلى أن هذا العام يصادف الذكري الخامسة لطرح المبادرة .

وأضافت أن بلادها علي ثقة بأن مستقبل التعاون العربي الصيني سيكون أفضل .



من ناحية أخرى قالت ليو يونج فينج إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أكد في كلمته فى الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدي التعاون الصيني العربي، أن الهدف من المنتدي هو إجراء حوار وتعزيز المواءمة بين الجانبين وأنه يجب على الجميع العمل على مبادرة الحزام الطريق وربط العمل الجماعي لتمكين تطوير العلاقات لترتقي لمستويات جيدة.

وأكدت أن الصين أعلنت رغبتها واستعدادها للتعاون الثنائي لحل القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن كلمة الرئيس الصيني لاقت ردود فعل جيدة من الحضور العربي فى المؤتمر وتطلعه للعمل مع بكين لترجمة نتائج الاجتماع على أرض الواقع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية.

وذكرت أنه خلال الاجتماع تم التوقيع على 3 وثائق هي الإعلان التنفيذى للتشارك العربي الصيني وإعلان الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى العربي الصيني والبرنامج التنفيذى للتعاون المشترك الذى يشمل مجالات متعددة كالصناعة والقضايا السياسية والطاقة علاوة على مؤتمر لرجال الاعمال ومهرجان للفنون.

وخلال الدورة تم التوقيع على اتفاقيات لتقديم مساعدات نقدية لفلسطين وأخري لإنشاء مركز عربي صيني للطاقة.



