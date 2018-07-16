اتحاد الشركات يصدر نشرات للتوعية بالعلاقة بين التأمين والتخصيم

علاء الزهيري - اتحاد التأمين

الشاذلى جمعة



يدرس الاتحاد المصرى للتأمين بنشاط التخصيم من خلال إصدار نشرات و عقد ندوات بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المعنية بنشاط التخصيم للتوعية بـأهميته لما لهذا النشاط من علاقة قوية بالتأمين وحماية لشركات التأمين من مخاطر الائتمان.



و يقوم نشاط التخصيم بتقديم الحماية تجاه مخاطر عدم سداد المشترين المحليين، وتحصيل الفواتير، وتمويل عمليات البيع المحلى، وايضا فى التخصيم الدولى تعتنى الشركات بكافة الحسابات المتعلقة بمشترى البضائع - بما يشمل رصد ومتابعة كافة الفواتير المستحقة وتولى إجراءات التحصيل بشكل احترافى متخطية فى سبيل ذلك اختلاف الثقافات واللغات والعادات الخاصة بكل سوق.



وأكد الاتحاد فى بيان له على أهمية دور التأمين بالنسبة لشركات التخصيم وأهمية دور شركات التخصيم لشركات التأمين حيث يساعد التخصيم الطبي الشركات التي تقدم مطالباتها لشركات التأمين، أو الرعاية الطبية ، أو مديكير، ولديها مشاكل في التدفق النقدي بسبب بطء عملية السداد ويستخدم هذا النوع من التمويل بشكل شائع من قبل شركات التأمين بصفة عامة و شركات التأمين الطبي المتخصصة و مقدمي الرعاية الصحية والمهنيين الطبيين في جميع التخصصات.



واعتبر أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات في قطاع الرعاية الصحية هو طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على مطالبة مدفوعة وتستغرق معظم مطالبات التأمين الطبي 30 إلى 120 يومًا للدفع و يمكن أن يؤدي هذا التأخير إلى حدوث مشكلات في التدفق النقدي بالنسبة لمقدمي الخدمة لأن القليل منهم يمكنهم تحمل الانتظار لمدة طويلة للدفع.



وأوضح أن التخصيم الطبي بحل هذه المشكلة من خلال توفير دفعات سريعة للمطالبات الطبية الخاصة بشركات التأمين وذلك عبر تقديم المطالبات المعتمدة إلى شركة التخصيم وتقدم شركة التخصيم حتى 80٪ من المطالبة وكذلك يتم دفع المطالبة خلال 30 - 120 يومًا وتقوم شركة التخصيم بتخفيض النسبة المتبقية البالغة 20٪ ، مخصومًا منها رسوم التمويل وتعتبر الميزة الأكثر أهمية للاعتمادات الطبية هي أنه يمكن إصلاح مشاكل التدفق النقدي التي أنشأها تأخر بعض شركات التأمين عن السداد .



وتؤثر هذه المشكلة الشائعة على العديد من شركات الرعاية الصحية التي تنمو بسرعة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن التخصيم الطبي هو نوع مرن من التمويل يمكنه أن يتكيف مع عملك وينمو أو يتقلص حسب الحاجة وتسمح هذه المرونة بالتحكم في التدفق النقدي وتكاليفك المالية. بعض المنتجات توفر هذه المرونة.



وتستطيع شركات التأمين تغطية عقد تأمين التخصيم ضد المخاطر التجارية وهي المخاطر التي يكون مصدرها المباشر المشتري المدين وتتمثل في إفلاسه أو عدم وفائه بما استحق عليه لشركة التخصيم وكذلك المخاطر غير التجارية وهي المخاطر التي يكون مصدرها المباشر عاملا خارجا عن نطاق المشتري المدين مثل عدم القدرة على التحويل وعدم وفاء المشتري إذا كان جهة حكومية أو جهة عامة وكذلك الأعمال العسكرية والاضرابات الأهلية.

