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اقتصاد وأسواق
مميزات جديدة للنقل النهرى عبر ميناء دمياط
الإثنين 16 يوليه 2018 06:41 م
ميناء دمياط
أخر الأخبار
جمارك دمياط
محمود محسن
أعلن اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على معاملة النقل النهرى معاملة السكك الحديدية من حيث إعفاء السيارات المخصصة للنقل النهرى من رسوم الوزن الفارغ والوزن الزائد بإعتباره نقل داخلى، كذلك القيام بوزن السيارات المخصصة لنقل القمح على الميزان الخاص بالسكة الحديد تحت الخلية المخصصة له حال عدم وجود قطار .
وتأتي هذه المميزات إستكمالاً لحزمة الإجراءات التى أعلنتها هيئة ميناء دمياط بتقديم مزايا للمستثمرين المتعاملين معها وفى إطار خطة وزارة النقل لتفعيل وتنشيط النقل النهرى بإعتباره أحد أركان النقل متعدد الوسائط بميناء دمياط.
وأوضح صالح أن الهيئة فى سبيل تحقيق التوازن بين مصالحها ومصالح المستثمرين
ومن منطلق حرصها على التخفيف من الأعباء على المستثمرين وتشجيعاً لإستخدامها هذا النوع من النقل، فقد إصدرت القرار السابق وبعد عرضه وموافقة مجلس الإدارة بغرض خفض تكلفة سلسلة الإمداد التى تخدم النقل النهرى .
وأضاف أن الهيئة فى إطار تعظيم القدرة التنافسية للميناء وتحقيقاً لمصالح جميع الأطراف توالى مراجعه شاملة لبعض القرارات التنافسية بغرض مواكبة السوق العالمية ومتغيرات صناعة النقل البحرى .
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