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بورصة وشركات
إحداهما المصريين للإسكان.. شركتان تخاطبان البورصة لزيادة رأسمالهما
الإثنين 16 يوليه 2018 06:34 م
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رجب عزالدين
أعلنت إدارة البورصة أن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وجار فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد .
وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 183.3 مليون جنيه إلى 206 ملايين قدرها 22.9 مليون جنيه موزعه على 11.4 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد ممولة عن طريق الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالى فى 31 ديسمبر 2017.
أسست الشركة عام 1986 وتعمل فى مجال التنمية العقارية والاستثمار العقاري ،ويتوزع هيكل ملكيتها المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية (25.42%)،يامير ايكويتيز (18.17%)، بنك مصر إيران للتنمية (17.16%)، المجموعة المصرية للإستثمار القابضة (4.30%) ،بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (3.07%)،سمو للاستشارات (2.068%)،هاشم السيد هاشم دسوقي (0.981%)،أساسات للإستثمار العقارى (0.07%)،ثروة للاستشارات (0.05%)
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 183.39 مليون جنيه، موزعا على 91.69 مليون سهم، بقمية اسمية 2 جنيه للسهم.
كما أعلنت إدارة البورصة أن شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وجار فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد .
وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.5 مليون جنيه إلي 113 مليونا بزيادة قدرها 12.5 مليون.
وتوزع الزيادة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم بواقع 0.125 سهم مجاني لكل سهم اصلي ممولة عن طريق حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المرحلة و أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.
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