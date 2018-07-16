تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 623 جنيها

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.

وسجل عيار 21 اليوم نحو 623 جنيها للجرام مقابل 624 جنيها أمس.







وسجل عيار 18 اليوم 533 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 713 جنيها، وسجلت الأوقية 1240 دولارا أمريكيا بدلاً من 1240 دولارا أمس.





فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4990 جنيها بدلاً من 4996 جنيهاً أمس.



