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680.00
عيار 24
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 623 جنيها
الإثنين 16 يوليه 2018 06:05 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا خلال التعاملات اليومية نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 623 جنيها للجرام مقابل 624 جنيها أمس.
وسجل عيار 18 اليوم 533 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 713 جنيها، وسجلت الأوقية 1240 دولارا أمريكيا بدلاً من 1240 دولارا أمس.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4990 جنيها بدلاً من 4996 جنيهاً أمس.
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