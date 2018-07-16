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نقل وملاحة
الخطوط الوطنية الكويتية تسعى لشراء 25 طائرة من طراز A320neo
الإثنين 16 يوليه 2018 05:12 م
أخر الأخبار
دعاء محمود
أكدت شركة جولدن فالكون لخدمات الطيران، المزود الحصري لطائرات الخطوط الوطنية الكويتية، طلبية ٢٥ طائرة من طراز A320neo، وتأتي هذه الطلبية بعد توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر من العام الماضي ضمن فعاليات معرض دبي للطيران.
وتم توقيع الطلبية المؤكدة خلال معرض فارنبره الدولي للطيران في المملكة المتحدة من قبل راكان التويجري، الرئيس التنفيذي لـ جولدن فالكون لخدمات الطيران وايرك شولتز، الرئيس التنفيذي للمبيعات في إيرباص للطائرات التجارية.
وتدير الخطوط الجوية الوطنية الكويتية التي استأنفت عملياتها في يوليو من عام 2017، حالياً أسطولاً من أربع طائرات من عائلة A320 تسيرها لعدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا من مقر عملياتها في الكويت.
وسيساهم أسطول طائرات A320neo في دعم الرؤية الاستراتيجية للشركة لتصبح شركة الطيران الأسرع نمواً في الدولة.
وتمتاز عائلة طائرات A320neo بمقصورتها الأعرض ضمن الطائرات الأحادية الممر، بالإضافة لفاعليتها التشغيلية المستمدة من أحدث التقنيات من ضمنها الجيل الجديد من المحركات والأجنحة من طراز "شاركلتس" Sharklets مما تسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات بمعدل 15 بالمئة من اليوم الأول لتشغيلها وبمعدل 20 بالمئة مع حلول العام 2020، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل ٥٠ بالمئة. وتستحوذ عائلة A320neo على حصة سوقية تصل إلى 60 بالمئة بواقع6100 طلبية من قبل أكثر من100عميل.
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