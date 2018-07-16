EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الماكو للمحولات توقع عقداً مع المصرية للكهرباء بقيمة 355 مليون جنيه
الإثنين 16 يوليه 2018 04:27 م
الماكو للمحولات
أخر الأخبار
الماكو للمحولات
رجب عزالدين:
أعلنت شركة النصر لصناعة المحولات – الماكو عن توقيع عقد مع شركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 355.4 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا العقد يتعلق بتوريد عدد 51 محول قدرة 40 م.ف.أ للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأقرت لجنة القيد بالبورصة المصرية الأربعاء الماضى على سير شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" فى إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة.
وألزمت اللجنة الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء، على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضون على الشطب.
وأقرّت عمومية الشركة، فى 26 فبراير الماضى، شراء أسهم مالكي الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه بأعلى سعر إقفال في الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.
ويبلغ رأسمال الشركة 39.87 مليون جنيه، موزعًا على 39.87 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا