15 مليون جنيه مستحقات دعم صادرات للمتحدة المعدنية

المتحدة المعدنية

شريف عمر :



تسعى شركة المتحدة للمنتجات المعدنية، للحصول على مستحقاتها البالغة 15 مليون جنيه، تمثل نظير دعم صادرات الشركة خلال الفترة الماضية.



وقال عبدالمقصود خليفة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمتحدة للمنتجات المعدنية، إنها قامت بتصدير نحو 663 شحنة، ولم تحصل على دعم الصاردات المقابل لها، وتتجه فى الفترة المقبلة لمخاطبة الجهات المختصة للحصول على القيمة، لضخها فى رأس المال العامل، وزيادة الملاءة المالية.



ويشير الموقع الإلكترونى للمتحدة إلى تأسيسها عام 2009، وبدأت أول شحنات التصدير فى يناير 2010، وتنتج الشركة أمشاط البلاستيك المترابطة، وصناعة الصناديق الخشبية، وبكر الكابلات، وبناء المنازل الخشبية، كما أنها شركة مغلقة مملوكة لأسرة رجل الاعمال عبدالمقصود خليفة، ويبلغ رأسمالها المدفوع نحو 32 مليون جنيه.



وعن الوضع التشغيلى، أكد معاناة الشركة من عدم وجود طلبات شراء للمنتجات منذ عدة أشهر، قائلاً: كل المنتجات المصنعة حاليا مخصصة لطلبات تصدير تنتهى فى أكتوبر المقبل، ولم نحصل على أيه طلبات شراء جديدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمصنع فى أعقاب ارتفاع الطاقة، وبالتالى ترفض العديد من الشركات شراء المنتجات، وتتجه للشراء من أسواق فيتنام والصين والهند وتركيا.



وتمتلك المتحدة مصنعاً بالمنطقة الصناعية بكوم أشيم، وتنتج المسامير المترابطة التى تستخدم فى إنشاءات المبانى، وتم إنشاء المصنع على مساحة 40 ألف متر مربع.



وأشار خليفه فى تصريحات لـ "المال" إلى أن الشركة تطبق فى الفترة الحالية استراتيجية البقاء وضمان الاستمرار، عبر محاولة الترويج المستمر والمنتجات ومحاولة تقليل التكاليف قدر الإمكان.



وكانت الشركة قد حصلت منذ شهرين على على قرض بقيمة 70 مليون جنيه من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، بهدف تمويل توسعات مستقبلية، فى إطار مبادرة البنك المركزى لتقديم قروض ميسرة بفائدة متناقصة للشركات الصناعية، وتم الاتفاق على إقراض الشركة 70 مليون جنيه مقسمة بين 35 مليون جنيه كقرض لتمويل رأس المال العامل، وشراء ماكينات إنتاج جديدة، ومثلهم فى صورة تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء الخامات.



وكان خليفه قد قال فى وقت سابق إن إجمالى رأس المال العامل بالشركة وصل إلى 150 مليون جنيه، وفقاً لأخر تقييم، فيما حققت مبيعات خلال العام الماضى بلغت 113 مليون جنيه، وتخطط للوصول بالمبيعات إلى 160 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق 300 مليون جنيه مبيعات خلال السنوات المقبلة.