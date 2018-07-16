طارق عبدالبارى رئيساً مسيراً لمصر المقاصة

شركة مصر المقاصة



شريف عمر :



وافق مجلس ادارة شركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى فى اجتماعه المنعقد صباح اليوم، على تولى الدكتور طارق عبدالبارى مهام رئيس مجلس الادارة المسير لأمور الشركة لحين انعقاد مجلس الادارة الجديد.



يشار الى أن عبدالبارى يتولى حالياً منصب العضو المنتدب للشركة.



وقالت مصادر بالمقاصة فى تصريحات خاصة لـ "المال" أن الأخيرة استندت للنظام الاساسى للشركة بعد انتهاء مدة تولى المجلس الحالى للمجلس بنهاية اليوم، وافتراض تولى المجلس الجديد المنتخب، إلا أن خلو منصب رئيس الشركة، أدى لعدم تولى المجلس الجديد، وتم الاتفاق على تولى عبدالبارى مهام تسيير الأعمال لحين انعقاد المجلس الجديد بكامل أعضائه.



ونوهت المصادر فى تصريحات لـ "المال أن عبدالبارى سيتولى رئاسة الجمعية العمومية المنتظرة يوم 30 يوليو الحالى للاستفتاء على اختيار اشرف الضيع رئيساً للشركة، وفى حالة فشل الأخير فى الحصول على 50% +1 من الاصوات الحاضرة للجمعية، سعلن عبدالبارى عن موعد جديد لاجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للشركة.



ولفتت المصادر إلى أن اللواء محمد عبدالسلام الرئيس الحالى للشركة تقدم باجازة رسمية لتلقى العلاج، وبذلك تنتهى رسمياً إدارته لشركة المقاصة اعتباراً من اليوم فى ظل انتهاء مدة المجلس الحالى.



وكانت انتخابات المقاصة قد شهدت إثارة على مقعد رئيس الشركة، بعد سلسلة طعون وتظلمات تقدم بها الضبع ضد منافسه عبدالسلام، وأدت لصدور حكم من القضاء الادارى بابعاد عبدالسلام من الانتخابات، وفى النهاية قررت الرقابة المالية تأجيل انتخابات المقعد، تلتها بقرار أخر باستبعاد عبدالسلام من المنافسة على المقعد.

