رئيس الحكومة: بكره الروتين والمهم الإنجاز

مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء

متابعات



عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء المكتب الفني والمتابعة، والاتصال السياسي بمجلس الوزراء، في إطار اهتمامه بمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للبرلمان، وتذليل أي عقبات خلال التنفيذ.



وخلال الاجتماع قال الدكتور مصطفي مدبولي: دوركم مهم في متابعة تنفيذ برنامج الحكومة بكل الوزارات، وكذلك التكليفات الرئاسية، والتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، مضيفاً: نحن نعمل كفريق عمل واحد، مهمتنا وهدفنا خدمة الوطن.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أكره الأسلوب الروتيني والبيروقراطي في العمل، والمهم هو الإنجاز، وأتواصل مع جميع من يعمل معي بغض النظر عن منصبه، فهذا أسرع، ويختصر المسافات.



وأشاد مدبولي بمجموعة الشباب الذين التقاهم، وتنوع تخصصاتهم، قائلاً: سنستغل طاقاتكم، وقدرتكم كشباب، وسنفتح لكم كل الأبواب، خاصة أن هناك مجموعة منكم من خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وفي الوقت نفسه ستتم الاستعانة في بعض الملفات بعدد من الخبراء المهمين، خاصة الاقتصادية.



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