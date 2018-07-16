رئيس البرلمان: منح الجنسية لن يكون للمناهضين لمصر





نواب يتمسكون بالرفض

ياسمين فوازواصل النواب المعارضون لقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26لسنة 1975 بشأن منح الجنسية المصرية والذي وافق عليه البرلمان فى مجموعة أمس هجومهم على القانون قبل التصويت عليه فى الجلسة العامة اليوم الإثنين.ووفقا للنائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل ٢٥/٣٠ فى تصريحاته لـ " المال" فإنه تقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال يرفض فيها القانون سالف الذكر، متسائلا: " لماذا الآن يخرج هذا القانون رغم هجوم الرأى العام له منذ عامين ؟".وقال الطنطاوى إن العديد من القوانين المهمة يتم إدراجها فى ملحق الجلسات لتمريرها بهذه الشكل المؤسف، معلنا رفضه للتلميحات التى صدرت عن رئيس المجلس بشأن وجود نائبة تحرض النواب على رفض القانون، مطالبا عبد العال بأن يحدد اتهاماته ويواجه به النواب بعيدا عن التلميحات لكونه اسلوبا مرفوضا شكلا وموضوعا.كما طالب رئيس المجلس بإجراء التصويت على القانون نداء بالاسم وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ليسجل التاريخ موقف كل نائب من هذا القانون.من جانبه، انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا، فى إشارة منه إلى رافضى القانون.وقال في كلمته خلال الجلسة العامة: ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب، وإنما سيرا على ما تقوم به كل دول العالم، مشيرا إلى أن منح الجنسية أمر جوازى، حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد وبدون أي أسباب.ولفت إلى أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن، موضحا أن الـ 7 ملايين جنيه للحصول على الجنسية حد أدنى، مشددا على أن منح الجنسية لا يكون لمواطنى دولة مناهضة لمصر.وقال: هناك أناس مضى عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة، وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون على الدعم مثل البنزين والسولار، فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة.وأشار إلى أن مصر تذوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أى استعمار، سواء في الثقافة أو اللغة، قائلا: كلمة الجنسية المصرية للبيع "كلمة قميئة"، لأنها ليست للبيع، ومن حارب لا يمكن له أن يفرط في ذرة تراب من أرض الوطن.وأكد أن ما يتم تناوله في وسائل الإعلام كلام رخيص، مشيرا إلى أن من يطالع الجنسية المصرية يجد من آن لآخر منح الجنسية.