الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن التصويت التراكمى والتمثيل النسبى

محمد عمران "حديثة" 1

المال- خاص



عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل على مدار يومين متتاليين لممثلى ما يقرب من 100 شركة مقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح مفهوم التصويت التراكمى والتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة تلك الشركات.



والتصويت التراكمى نظام مستحدث بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.



وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران فى بيان صدر عن اليوم إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 والسابق إصداره بتاريخ 25/6/2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يأتى كخطوة نوعية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية فى مجال حوكمة الشركات ومراعاة التوازن فى تمثيل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك لما يتمتع به مجلس إدارة الشركة المساهمة من سلطات قانونية ومالية وإدارية تمكنه من قيادة الشركة على النحو الذى يحقق مصالح مساهميها.



وينص القرار المذكور على: " إضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة".



وأشار عمران إلى أن القرار يستهدف كذلك إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضوية مجالس إدارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة فى إدارتها على النحو الذى يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول فى إدارة الشركات، بما يؤدى إلى إحداث الإستقرار المنشود فى الأسواق المالية، ويقضى على الكثير من المنازعات ذات الصلة، فقد ألزمت الهيئة الشركات بأن ينص فى نظامها الأساسى على آلية التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.