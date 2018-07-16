«منح الجنسية» يجدد الانقسامات «تحت القبة»

علي عبد العال البرلمان

■ الحريرى: القانون كان حبيس الأدراج وخرج فجأة ..و«السويدى»: ليس اختراعا مصريا ..وعبدالعال: «فاض الكيل وللمجلس أنياب»



ياسمين فواز



يصوت مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، فى الجلسة العامة اليوم بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تمهيدا لإقراره رسميا، وهو ما آثار انقسامات وتلاسن بين نواب الشعب تحت القبة.



ويتيح مشروع القانون للأجنبى المقيم ويملك وديعة 7 ملايين جنيه، فى أحد البنوك المصرية أن يتقدم للحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات.



وكانت جلسة أمس شهدت حالة من الاستياء الشديد داخل الجلسة العامة، عقب إدراج القانون ضمن ملحقات الجلسة بشكل مفاجئ ورفض عدد من النواب للقانون، فى حين أعلن رئيس المجلس موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ عقب التصويت بالأيدى وتأييد نواب ائتلاف «دعم مصر» للقانون.



وتقدم نواب من تكتل 25/30 وآخرون بمذكرات رسمية لتسجيل رفضهم للقانون داخل مضبطة الجلسة، بالتزامن مع تقدمهم بطلبات لإعادة المداولة على مشروع القانون.



وقال هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30 لـ«المال» إنه يشعر بالخزى والعار من موافقة البرلمان على هذا القانون الذى تعامل مع الجنسية المصرية على أنها سلعة تباع وتشترى، مؤكدا أن القانون سبق رفضه من الرأى العام، لكنه كان حبيس الأدراج وخرج الآن بشكل مفاجئ لتمريره.



وأعرب عن استيائه من تمرير قوانين فى منتهى الأهمية بهذا الشكل، متهما رئيس المجلس بعدم منحه فرصة للتعبير عن رأيه، وأمر بحذف جملة أن مصر ليس بها تعليم أو صحة أو عمل، معلنا تمسكه بهذه الكلمات لأنها تعبير عن فشل الحكومة الحالية فى تحقيق مطالب الشعب.



وطالب رئيس المجلس بأن يكون التصويت النهائى على القانون اليوم نداء بالاسم وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، ليسجل التاريخ موقف كل نائب منه.



وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن منح الجنسية للأجانب ليس اختراعا مصريا، بل هو أمر متبع فى عدة دول.



وأكد أن منح الجنسية يأتى فى إطار داعم للاستثمار، موجها الشكر للحكومة على التقدم بمثل هذا القانون، مشيرا إلى أن: «مصر دولة جاذبة للسكان، ورجال أعمال كثيرون فى حاجة إلى منح الجنسية من أجل الاستقرار، وهذا أمر صحى جدا».



وقال «عبد العال» أثناء الجلسة إنه لن يقبل المتاجرة بوطنية البرلمان، لافتا إلى أن مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر تمت مراجعته جيدا من قبل مجلس الدولة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر، المعروف بوطنيته.



وأبدى استياءه من الهجوم على البرلمان بشكل مستمر، قائلا: «فاض الكيل.. وما وضعته فى الأدراج لكى تسير المركب فى ظروف حرجة.. آن الأوان أن يخرج لاتخاذ قرار.. فالمجلس لابد أن يكون له أنياب لضبط الأداء والوسيلة الوحيدة لذلك هى إعادة الانضباط، مضيفا لن أقبل بالمتاجرة بوطنية هذا المجلس».



وتابع: «لا نتاجر بالوطنية ولا أقبل التجريح فى رموز النظام داخل المجلس ولا خارجه وهذه رسالة لمن يهمه الأمر».