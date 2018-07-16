شركات الطباعة تدرس زيادة أسعار توريد الكتاب المدرسى

طاريق شوقي

■ إدفو« و«قنا» ترفعان الورق 1000 جنيه.. والطن يسجل 18 ألفًا



عمر سالم



تعتزم شركات الطباعة مخاطبة وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الحالى لتعديل أسعار مناقصة الكتاب المدرسى للعام 2018 / 2019، وذلك بعد زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 6 و%7 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.



وكشف مصدر بغرفة شركات الطباعة باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ«المال«، أن شركات الطباعة ستعقد اجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين لدراسة أثر الزيادات الأخيرة فى أسعار الورق والكهرباء والنقل وارتفاع أجور العمالة.



وأوضح المصدر أن شركات الطباعة ستخاطب الوزارة لزيادة قيمة المناقصة الخاصة بالكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى بعد انتهائها من توريد كامل كميات الفصل الدراسى الأول بأكثر من 30 مليون كتاب.



وكان طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، قد اعتمد نهاية مارس الماضى نتائج المظاريف المالية لمناقصة طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد 2018/ 2019، عند 68.5 مليم مقابل الصفحة 70 جم «4 لون»، و63.5 للأبيض والأسود، وفاز بها نحو78 مطبعة حكومية وخاصة.



وتستورد مصر بين 55 و%60 من احتياجاتها من الورق ومستلزمات الإنتاج، خاصة أن الشركات الحكومية لا تضخ كامل إنتاجها بالسوق المحلية.



وفى سياق متصل، كشف عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن شركتى «إدفو» و«قنا» للورق رفعتا أسعار الورق بمتوسط 900 و1000 جنيه للطن، ليصل متوسط سعر الطن إلى 18 ألف جنيه مقارنة بنحو17 ألفاً قبل زيادة أسعار الوقود.



وأوضح خضر لـ«المال» أن مصنع «إدفو» رفع سعر طن الورق حجم 70 و80 جراما بنحو900 جنيه للطن، وارتفع سعر طن الورق حجم 60 جراما بنحو1000 جنيه للطن.



وأشار إلى أنه من المرتقب أن تبدأ المطابع فى توريد الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى بداية من سبتمبر المقبل، موضحاً أن أغلب المطابع رفعت أجور العاملين بها.



ويصل إنتاج شركتى «إدفو» و«قنا» إلى نحو60 ألفا و120 ألف طن سنوياً على التوالى، فيما يصل باقى إنتاج الشركات الصغيرة المنتجة للورق محلياً مجتمعة لنحو30 إلى 40 ألف طن، وبذلك يكون مجمل إنتاج السوق المحلية 220 ألف طن، تغطى بين 40 و%45 من استهلاك السوق المحلية الذى يقترب من 500 ألف طن.