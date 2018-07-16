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بورصة وشركات
البورصة إجازة الإثنين المقبل بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
الإثنين 16 يوليه 2018 11:22 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
أعلنت إدارة البورصة تعليق تداولاتها يوم الإثنين المقبل الموافق 23 يوليو بمناسبة عيد الثورة.
وقالت البورصة، فى إفصاح منشور على الشاشات، إنه من المقرر استئناف العمل الثلاثاء 24 يوليو.
البورصة المصرية
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