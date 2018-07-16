البورصة إجازة الإثنين المقبل بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



أعلنت إدارة البورصة تعليق تداولاتها يوم الإثنين المقبل الموافق 23 يوليو بمناسبة عيد الثورة.



وقالت البورصة، فى إفصاح منشور على الشاشات، إنه من المقرر استئناف العمل الثلاثاء 24 يوليو.









