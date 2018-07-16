الحكومة تبدأ آخر مراحل ميكنة الرواتب

محمد معيط

■ عواد: لاصحة لاختراق نظام الصرف.. وتمت السيطرة على بعض التلاعبات

■ حصر الاحتياجات من أجهزة التحصيل تمهيدا لنشر الماكينات



مها أبو ودن



تبدأ الحكومة المرحلة الأخيرة من برنامج ميكنة الرواتب قبل نهاية العام المالى الجارى (2018/2019).



وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات الحكومية فى «المالية»، إن المرحلة الأخيرة ستتم عبر تطبيق البرنامج المحاسبى الجديد «pay roll» الخاص بميكنة المرتبات، والمربوط بأبواب الموازنة، والذى يسمح بالخصم والإضافة على أبواب الموازنة أتوماتيكيا وبشكل لحظى.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر العلمى الخامس لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، برئاسة حاتم القواسمى، أمس - أن تطبيق البرنامج الجديد سيضيف مزيدا من الرقابة والمتابعة على آلية صرف المرتبات وسيربطها بالموازنة، ويمثل جزءا مهما من منظومة الشمول المالى الذى تسعى الدولة إلى تطبيقه قبل نهاية العام المالى (2020/2021).



ونفى حدوث أى اختراق لمنظومة صرف المرتبات المميكنة، مشيرا إلى أن البعض تداول تصريحات د. محمد معيط، وزير المالية، فى البرلمان بشكل خاطئ، مؤكدا أن ما حدث مجرد تلاعب من جانب بعض الموظفين القائمين على استلام وتسليم الكروت الذكية والأرقام السرية الخاصة بصرف المرتبات، وقامت الوزارة بتوزيع مهمة استلام وتسلم الكروت والأرقام السرية بشكل يصعب معه تكرار هذه التلاعبات.



و أكد أن المنظومة مؤمنة تماما ومحاطة بأعلى درجات الآمان من الناحية التكنولوجية ولا يمكن اختراقها بأى شكل.



كانت بعض المواقع قد نقلت تصريحات لوزير المالية أمام مجلس النواب عن اختراق منظومة صرف المرتبات، أثناء مناقشة قانون المحاسبة الحكومية الجديد.



يشار إلى أن وزير المالية، أكد فى مؤتمر صحفى الأسبوع قبل الماضى، أن رئيس الجمهورية كلفه بإعادة النظر فى منظومة الأجور، معتبرا أن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى بعض الوقت.



وبخصوص استكمال منظومة الميكنة الحكومية، أوضح «عواد» أن «المالية» تستعد حاليا لإتمام عملية ميكنة المتحصلات الحكومية مع المتعاملين والجهات غير التابعة للحكومة، وتقوم بحصر احتياجات الجهات التابعة للموازنة العامة من ماكينات الدفع والتحصيل، حتى يتسنى نشرها وتركيبها.



وكانت الحكومة قد انتهت من المرحلة الأولى من ميكنة جميع مدفوعاتها وعلى رأسها الأجور والمرتبات، وميكنة بعض المتحصلات من الضرائب والجمارك، عبر استصدار عدد من القرارات الملزمة بقصر تحصيل أى أموال تتجاوز 100 ألف جنيه على الطرق الإلكترونية، مع إمهال المبالغ فوق الـ 5 آلاف جنيه حتى مطلع يناير المقبل، وألغت التعامل بالشيكات الورقية.



و فى أبريل الماضى أعلنت الحكومة، الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة بالكامل، وربطها بحساب الخزانة الموحد، وهو النظام المعروف اختصارا بـ«gfmis».



وتابع «عواد» أن وزارته تسعى إلى استصدار قانون جديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتتطلع إلى التعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل صياغة قانونية تتفق مع المعايير العالمية.