بروتوكول بين شركة مياه الشرب وكلية الهندسة بجامعة سوهاج





بدور إبراهيم



شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، لإجراء أعمال الاستشارات الهندسية للمشروعات التى سيتم تنفيذها، وقام بالتوقيع كل من اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج.



وأكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أن الجامعة بيت خبرة يمكن الرجوع إليه للاستفادة من الخبرات العلمية، لحل المشكلات التى تواجه جميع المؤسسات بالمحافظة.



وأشار اللواء مهندس محمد بدرى، إلى أن مركز الاستشارات الهندسية يسهم فى الإعداد الفنى للمقايسات، ووضع المواصفات، وإعداد جميع مستندات الطرح للمناقصات والممارسات، وإعداد العقود وأوامر الإسناد، والاشتراك في أعمال الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي للأعمال المنفذة.



وأوضح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن البروتوكول يشمل إجراء التصميمات اللازمة، والإشراف الدوري على الإصلاحات والترميمات والإنشاءات الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وإعداد التصميمات المعمارية والإنشائية، وأبحاث التربة والأساسات، والأعمال الصحية والكهربائية والميكانيكية، وأعمال المرافق، من تغذية المياه والصرف الصحى.​













