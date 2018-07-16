تشغيل تجريبى للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه دمياط الجديدة

مياه الشرب والصرف الصحى

رئيس الجهاز: 62% نسبة إنجاز مشروع "سكن مصر"..و75% لرفع كفاءة وتطوير محاور الطرق بالمدينة



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حالياً التشغيل التجريبي لتوسعات محطة المياه (مرحلة ثانية) بمدينة دمياط الجديدة، بطاقة 86 ألف م3/ي، والخط الناقل قطر ١٠٠٠ مم، لتصبح إجمالي طاقة المحطة المغذية للمدينة بإجمالي 172 ألف م3/ي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعمال الإحلال والتجديد لـ5 محطات رفع للصرف الصحي، وجار الانتهاء من ٩ محطات رفع أخرى.



وأضاف المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بلغت نسبة تنفيذ ١٠٥٦ وحدة سكنية (٤٤ عمارة )، بأحد المشروعات السكنية الفاخرة، أكثر من 60 %، على الرغم من أنه لم يتم بعد طرحها للمواطنين للحجز، ويتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمجاورة ٣٣ بالحي السادس، بالمدينة، موضحاً أن جهاز المدينة استلم ٢٦١٦ وحدة (١٠٩ عمارات)، بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالموقع رقم 1، كمبوند متكامل شاملاً السور والخدمات (مسجد + سوق تجارية)، وتنسيق الموقع، وتم تسليم ١٣٠٠ وحدة للفائزين بها حتى الآن، ويجرى تسليم باقي الوحدات.



وقال: جار تنفيذ ٤٨٢٤ وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة شرق الحي المتميز وغرب الحي الخامس والجامعة وجنوب الحيين الأول والرابع، وبلغت نسبة التنفيذ ٦٢ %، ووصلت في بعض المواقع إلى ٩٠ %، وتم الانتهاء من تنفيذ السوق التجارية غرب الحي الخامس لخدمة المشروع.



وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن نسبة الإنجاز بمشروعات رفع كفاءة وتطوير محاور الطرق بالمدينة بلغت 75%.​