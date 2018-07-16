«مصر للممتلكات» تجدد التأمين على أسطول «نسما للطيران»

شركة مصر القابضة للتأمين

الشاذلى جمعة



جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على أسطول طائرات شركة «نسما للطيران» التى تعمل فى كل من مصر والسعودية.



وقال عمرو مختار، مدير عام الطيران فى «مصر للتأمين»، إن حجم الأسطول المؤمن عليه يبلغ 7 طائرات، مشيرا إلى أن الوثيقة تغطى التأمين على أجسام الطائرات ضد جميع الأخطار التى تحدث لجسم الطائرة، وكذلك المسئوليات تجاه الركاب والطرف الثالث وقطع الغيار.



وأضاف أن مبلغ التأمين على جسم الطائرة بالوثيقة يبلغ 40 مليون دولار (714.8 مليون جنيه تقريبا) بحد أقصى للطائرة الواحدة، وبإجمالى 5 مليارات جنيه للأسطول.



وأوضح أن الوثيقة تغطى مخاطر المسئوليات وتشمل الوفاة أوالإصابة الجسمانية أوأى تلف لممتلكات الغير (الطرف الثالث) الناتجة عن التشغيل أوأى حادث يكون المؤمن له مسئولا عنه قانونيا.



ولفت إلى أن مبلغ التأمين للمسئوليات للحادث الواحدالذى قد تتعرض له الطائرة يبلغ 75 مليون دولار (1.3 مليار جنيه تقريبا).



و«نسما للطيران» هى واحدة من شركات «نسما القابضة» فى المملكة العربية السعودية، وهى الناقل الرسمى للركاب بين السعودية ومصر وبدأت طائراتها بالتحليق فى الجو رسميًا فى يونيو2010، برحلات مجدولة دولية وإقليمية، ومتاح عليها خيارات السفر لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية ومنحت فى أكتوبر 2016 رخصة مشغل جوى وطنى، فهى تشغل رحلات مجدولة إلى 12 وجهة.



من ناحية أخرى، كشف «مختار» عن نجاح شركته فى تجديد اتفاقية إعادة التأمين الخاصة بالطيران خلال الأيام الماضية مع شركات إعادة التأمين العالمية، ومنها «سويس رى» و«بارتنر رى» السويسريتين، وكذلك شركة «سكور رى» الفرنسية.



واشار إلى أن شركته حققت 380 مليون جنيه أقساطا بفرع تأمينات الطيران بنهاية العام المالى الماضى ( 2017/2018) مقابل تحقيق 360 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام المالى الماضى بنمو %5.6.