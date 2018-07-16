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بورصة وشركات
«هيرمس» تٌرتب 18 مليون دولار قروضًا لشركة «مراكز» للتطوير العقارى
الإثنين 16 يوليه 2018 09:35 ص
شعار هيرميس الجديد
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شعار هيرميس الجديد
أحمد على
انتهت «المجموعة المالية هيرمس» القابضة للاستثمارات المالية، من ترتيب قروض بقيمة 18 مليون دولار لصالح شركة «مراكز» للتطوير العقارى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ« المال» أن «هيرمس» رتبت القروض من خلال بنوك أجنبية - رفضت الإفصاح عن أسمائها- مشيرة إلى أن المجموعة تستهدف ترتيب قروض جديدة لعملائها خلال الفترة المقبلة.
وكانت «هيرمس» قد أنهت العام الماضى صفقة ترتيب قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه، لصالح شركة «الفطيم لإقامة المراكز التجارية» عبر 4 بنوك محلية.
وأوضحت المصادر أن شركة «مراكز» تعتزم توجيه حصيلة القروض البالغة 18 مليون دولار، لتمويل مشروع سكنى جديد بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
وتمتلك «مراكز» التى تُعد الذراع العقارية بمصر لمجموعة «فواز الحٌكير» - إحدى الشركات المتخصصة فى تطوير المراكز التجارية - عدة مشروعات بالسوق المحلية، منها «مول العرب» و«مول طنطا» بجانب مشروع «أيون» السكنى بمدينة 6 أكتوبر.
ويُذكر أن «مراكز» كانت قد وقعت عقدًا مطلع الشهر الجارى مع شركة «الفطيم مصر» للتجزئة، لافتتاح أول متجر لسلسلة متاجر «إيكيا» بمول العرب، ليعد بذلك الفرع الثانى لشركة التجزئة السويدية العالمية «إيكيا» فى السوق المصرية.
وتأسست شركة «مراكز» فى 2015، وتقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية فى شرق وغرب القاهرة ومنطقة الدلتا.
وحسب تصريحات صحفية سابقة، تخطط «مراكز» لضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية، تصل قيمتها إلى 15 مليار جنيه على مدار 4 أعوام مقبلة بدءًا من العام الماضى، إذ تبنت الشركة خطة توسعية منذ عام 2015 تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية.
هيرميس
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