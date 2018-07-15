سما المصري لا تشتري المتابعين على تويتر

سما المصرى

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



كان يوم الجمعة الماضي عاصفا بالنسبة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خسرت حسابات المشاهير من الأشخاص والكيانات على تويتر ملايين المتابعين، في ظل سياسة الموقع للقضاء على الحسابات الوهمية والمزيفة.



سياسة تويتر نالت من متابعي مشاهير أجانب وعرب على رأسهم المغنية أمريكية كاتي بيري، التي فقدت يوم الجمعة فقط أكثر من 2.8 مليون متابع، وكذلك مطرب الراب الكندي جاستين بيبر الذي فقد أكثر من 2.6 مليون متابع، وغيرهم، وفقا لموقع socialblade لإحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن بين المشاهير العرب فقدت المغنية اللبنانية نانسي عجرم 120 ألف متابع ليصبح عددهم نحو 13 مليون متابع، وكذلك فقدت المطربة اللبنانية إليسا 125 ألف متابع، وفقد الهضبة عمرو دياب نحو 82 ألف متابع ليتوقف عدد متابعيه عند أكثر من 9 ملايين، وفقد الممثل أحمد حلمي 25 ألف متابع مستحوذا على اهتمام 4.4 مليون متابع.



وعلى النقيص، في الليلة العاصفة، لم تفقد سما المصري سوى 662 متابع، وقبلهم نحو ألف متابع ليتوقف عدد متابعيها عند 113 ألف متابع، لكنها في المجمل حققت زيادة في عدد المتابعين بنحو 2500 متابع في آخر 30 يوما.



كذلك لم يفقد الممثل أحمد السقا سوى 671 متابعا ليصل عدد متابعيه حاليا إلى 1.1 مليون متابع بزيادة 92 ألف متابع خلال آخر 30 يوما.