استقرار أسعار الذهب وعيار21 يسجل 624 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا لليوم الثاني على التوالى خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 624 جنيها للجرام مقابل 624 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 اليوم 534 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 714 جنيها، وسجلت الأوقية 1242 دولارا أمريكيا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4995 جنيها بدلاً من 5010 جنيهاً أمس الأول

