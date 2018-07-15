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سيــارات
خريطة زمنية.. أين مصر من قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات؟
الأحد 15 يوليه 2018 08:37 م
سيارة ضمن خريطة زمنية
أخر الأخبار
سيارة ضمن خريطة زمنية
شريف عيسى
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات ترتيب الدول الأكثر مبيعًا على مدار السنوات الست الماضية، ومن بينها مصر.
وشهد ترتيب مصر العديد من المفارقات تأثرًا بعملة خضراء تعانى عدم التوافر، وأسعار باتت خارج مستويات الدخول المنخفضة مع تراجع القوة الشرائية للجنيه، إلى جانب أزمات تتعلق بالاستيراد، وندرة فى الطرازات، وحتى قرار التعويم الذى أفقد مصر مكانتها فى قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات.
ما بين صراع الهبوط والصعود تستعرض "المال" فى خريطة زمنية كيف تأثر ترتيب مصر فى قائمة الدول الأكثر مبيعًا للسيارات؟
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