EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
انطلاق المؤتمر الدولى الخامس لأمراض القلب بالإسماعيلية.. الأربعاء
الأحد 15 يوليه 2018 06:51 م
جهاز يساعد القلب
أخر الأخبار
جهاز يساعد القلب
نادية سلام
ينعقد المؤتمر الدولى الخامس لمستشفيات هيئة قناة السويس لأمراض القلب الذي تنظمه مستشفى الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب الأربعاء المقبل.
ويتم المؤتمر تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وبمشاركة كبار علماء القلب.
وقال الأستاذ الدكتور صفوت الرفاعي رئيس المؤتمر ومدير مستشفى هيئة قناة السويس: إننا نسعى بكل جهدنا لتقديم كل ماهو جديد فيما يتعلق بأمراض القلب والتقنيات الحديثة في العلاج والوقاية منه.
وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الخامس هذا العام يضم عدد كبير من ورش عمل شديدة التميز عن أمراض القلب والطب الرياضى والطب الصيدلي وحقوق المريض كما ستقام عدة محاضرات تضم كل افرع القلب وشعبه بالتعاون مع بيت القلب المصرى الجمعية المصرية لامراض القلب
وولفت إلى أن الورش ستشمل التنوع من بينها الطب الوقائي، والحماية من أمراض القلب، وإعادة تأهيل مرضى القلب، الصيدلة الإكلينيكية، الأنسولين ومرضى القلب، رسم القلب الكهربائي، القسطرة باستخدام المحاكيات و التغذية
ويكشف المؤتمر لأول مرة عن جهاز محاكاة لأمراض القلب لخدمة المواطن المصري وإضافة مزيد من الأمان لمرضى القلب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا