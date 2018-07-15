وزيرة التخطيط تغادر إلى نيويورك للمشاركة بمنتدى عالمي للتنمية

وزيرة التخطيط

المال- خاص



تتجه د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة وذلك لتمثل مصر بـفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 يوليو إلى 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة



وتشارك وزيرة التخطيط بصفتها ممثلة مصر ورئيسة الوفد المصري بنيويورك لتقدم تقرير طوعي حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فضلاً عن تناول التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تبلغ 17 هدف و169 غاية لقياس ومتابعة تلك الأهداف وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقدة في الأيام من 16 إلى 18 يوليو ضمن جلسات المنتدى



وتشارك د/هالة السعيد بجلسات إلقاء البيان الوطني كما تشارك سيادتها بالجلسة المخصصة لعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر والمنعقدة يوم الثلاثاء وذلك لعرض التقرير الطوعي حول إنجازات أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030



ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري برئاسة وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد في عدة جلسات ولقاءات نقاشيه على هامش المشاركة بـفعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" حيث يشارك الوفد بالجلسة الافتتاحية للشق الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى..



وتنظم مصر على هامش فعاليات المنتدى السياسي عدد من الأحداث تتضمن الحدث الذي تنظمه الرئاسة المصرية لمجموعة الـ 77 والصين بعنوان "الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" إلى جانب الحدث الجانبي بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر".



كما يشارك الوفد المصري بعدد من اللقاءات الثنائية المنعقدة مع وزراء البيئة والموارد المائية والتنمية الوطنية ورؤساء الوفود من الدول المشاركة بالمنتدى فضلاُ عن عدد من اللقاءات الثنائية مع مدير مكتب الرئيس المكسيكي ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبة الدائمة لجمهورية التشيك لدي الأمم المتحدة ويلتقي الوفد الوزاري المصري بعدد من رؤساء اللجان الإقليمية بالأمم المتحدة



كما تعقد د/هالة السعيد لقاءات بعدد من المسئولين حيث تلتقي بالسيدة نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة الى جانب لقاء مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واّخر مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة كما تلتقي وزيرة التخطيط المصرية بالدكتور/ مراد وهبة المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية



وتشارك السعيد في عدد من الموائد المستديرة والفعاليات المقامة على هامش المؤتمر لتأتي كمتحدثة في فعاليات الدائرة المستديرة رفيعة المستوي بعنوان" التكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة: التجارب الإقليمية لتعزيز توظيف الشباب ومعالجة عدم المساواة" والتي تنظمها مجموعة الـ77 بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة



إلى جانب حضور جلسة المراجعة الوطنية الطوعية لسنغافورة والمشاركة في الحدث الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمتطوعين UN Volunteers بمناسبة إطلاق تقرير الهيئة حول حالة التطوع في العالم والذي ترعاه مصر مع بعثة أيرلندا وحضور جلسة الحوار رفيع المستوى حول السياسات مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية



كما تشهد د/هالة السعيد خطاب السكرتير العام للأمم المتحدة واعتماد الإعلان الوزاري للمنتدى وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى السياسي رفيع المستوى والمنعقدة في الأربعاء الموافق 18 يوليو لتتجه وزيرة التخطيط المصرية إلى واشنطن وذلك لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

