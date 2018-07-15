ضبط كمية من الأدوية البشرية مهربة بمطار الغردقة

مطار الغردقة 1

كتبت مها أبوودن



تمكنت سلطات مطار الغردقة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة طيران الخطوط الألمانية القادمة من برلين اشتبه محمود صبري أبوالمجد فى أحد الركاب المصريين القادمين من ألمانيا.



وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 700 علبة من الأمبولات والكبسولات التى تستخدم لتغذية وتقوية الشعر مخفاة بين طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 400 ألف جنيه.