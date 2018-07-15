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تأميـــن
مجلس إدارة جمعية التعاونى يستعرض إنجازاته خلال 3 سنوات
الأحد 15 يوليه 2018 06:10 م
أنور ذكرى
أخر الأخبار
أنور ذكرى
مروة عبد النبي:
حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أقساط تأمينية بقيمة 225 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة نمو 222%.
وكشفت الشركة لـ "المال" أن أهم المؤشرات المالية لآخر مركز مالى نهاية يونيو الماضى مقارنة بالعام المالى 2014/2015 لاستعراض انجازات مجلس الإدارة الحالى منذ توليه مهامه وحتى الآن أن حجم استثمارات الشركة بلغت 254 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 74.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015 بنمو 293% كما حققت الشركة فائضا قدره 40.1 مليون جنيه مقارنة بعجز قدره 16.5 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وأوضحت أن زيادة عدد الفروع إلى 12 فرعا بدلا من 9 فروع وآخرها الفرع الثانى عشر تم افتتاحه منذ أيام قليلة والتزمت الشركة بسداد مستحقات الضرائب وكذلك شركات إعادة التأمين العالمية التى تعمل معها وكذلك سددت 58 مليون جنيه من إجمالى قرض قيمته 80 مليون جنيه وجارى سداد رصيد القرض وقدره 22 مليون جنيه فى موعده، وتستهدف الشركة تحقيق 300 مليون جنيه أقساطاً، خلال العام المالى الجارى 2018/2019 بنسبة نمو 75%.
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