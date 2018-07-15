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التعليم تجدد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين
الأحد 15 يوليه 2018 06:04 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
المال- خاص
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019.
وجدير بالذكر أن الوزارة قد وافقت منذ العام الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه الموافقات يتم تجديدها سنويًا وكان آخرها العام الدراسي 2017-2018.
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