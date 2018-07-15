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بورصة وشركات
وزير قطاع الأعمال العام يجدد لرئيس القابضة للتشييد والتعمير 3 أعوام
الأحد 15 يوليه 2018 05:18 م
وزير قطاع الأعمال
أخر الأخبار
وزير قطاع الأعمال
المال ـ خاص:
أصدر الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (68) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي.
وتضمن القرار تجديد تولي المهندس محمود فتحي حجازي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتعيين عضوين جديدين هما المهندس هشام مصطفى كمال - عضو متفرغ للشؤون الفنية - والذى كان يشغل منصب رئيس شركة أطلس للمقاولات ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات، وباسل الحيني - عضو غير متفرغ – ولديه خبرة واسعة في المجال الاستثماري والمصرفي والمالي
وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: المهندس محمود فتحي حجازي رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، و المهندس/ هشام مصطفى كمال عضو متفرغ للشؤون الفنية، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين وهم: المستشار/ محمد زكي موسى، و أحمد فؤاد عبد العزيز، و مدحت مصطفى المدني، و/ باسل محمد الحيني، و عبد المنعم الجمل ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
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