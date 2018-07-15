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سيـــاســة
نص تعديل الحكومة على قانون منح الجنسية للأجانب بوديعة 7 ملايين جنيه
الأحد 15 يوليه 2018 03:57 م
مجلس النواب 1
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مجلس النواب 1
ياسمين فواز
حصلت " المال" علي نسخة من مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والذي آثار حالة من الغضب داخل الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقب إعلانه موافقة الأغلبية البرلمانية عليه، رغم رفض عدد من النواب للقانون.
ويتيح القانون المقدم من الحكومة للأجنبى المقيم ويملك وديعه بـ ٧ ملايين جنيه فى أحد البنوك المصرية، أن يتقدم للحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات من الإقامة.
** اعتراض مسجل
من جانبه، تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل ٢٥/٣٠ بمذكرة رسمية إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ اعتراضا علي موافقة الأغلبية البرلمانية بالمجلس على قانون إقامة الأجانب مقابل وديعة بنكية لاتقل عن سبعة ملايين جنيه.
وأكد الحريرى أنه يشعر بالخزى والعار من موافقة البرلمان علي هذا القانون الذي تعامل مع الجنسية المصرية على أنها سلعة تباع وتشترى
ولفت إلى أن رئيس المجلس لم يمنحه فرصه للتعبير عن رأيه كما أمر بحذف جملة أن مصر ليس بها تعليم أو صحة أوعمل، معلنا تمسكه بهذه الكلمات لأنه تعبير عن فشل الحكومة الحالية في تحقيق مطالب الشعب.
وطالب الحريرى أن يكون التصويت النهائي على القانون نداءً بالاسم ليسجل التاريخ موقف كلّ نائب من هذا القانون .
** لا للمتاجرة
من ناحيته، قال عبد العال أثناء الجلسة إنه لن يقبل المتاجرة بوطنية البرلمان، لافتا إلى أن مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر تم مراجعته جيدا من قبل مجلس الدولة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر المعروف بوطنيته.
وعبر عبدالعال خلال الجلسة العامة بالبرلمان من استيائه من الهجوم على البرلمان بشكل مستمر.
وقال: "فاض الكيل.. وما وضعته في الأدراج لكي تسير المركب في ظروف حرجة.. آن الأوان أن يخرج لاتخاذ قرار".
وأضاف "المجلس لابد أن يكون له أنياب لضبط الأداء والوسيلة الوحيدة لذلك هي إعادة الانضباط ..لن أقبل المتاجرة بوطنية هذا المجلس".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن اللواء كمال عامر لا يمكن أن يغامر بتاريخه من خلال إصدار قانون به أي شبهة.
وأضاف عبد العال غاضبا : "هناك نائبة تدعو أعضاء لرفض القانون وأنا شايفها كويس جدا والنائبة سبق وأن أخطأت خطأ جسيم وغفرت لها على أمل أن ينصلح حالها والمغفرة يعتبرها البعض ليونة ويتمادى في الخطأ".
وتابع: "لا نتاجر بالوطنية ولا أقبل التجريح في رموز النظام داخل المجلس ولا خارجه وهذه رسالة لمن يهمه الأمر".
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