وزير النقل يطالب بسرعة إنهاء المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

هشام عرفات وزير النقل 9

محمود محسن



عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الوزارة، بحضور الشركات المنفذة للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B)، لمتابعة معدلات التنفيذ.



في بداية الاجتماع قدمت الشركات المنفذة، تقريرًا عن بعض الملاحظات الفنية التي كان طلب الوزير موافاته بها أثناء زيارته الأخيرة لموقع الأعمال في السابع من هذا الشهر.



وأكد وزير النقل، أهمية تكثيف الأعمال للانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد في ديسمبر 2019، وتقديم برنامج زمني مضغوط ومعتمد من الاستشاري والهيئة، نظرًا لأهمية هذه الجزء في تسهيل انتقال الركاب بالقاهرة خاصة الوصول إلى موقف العاشر.



وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاعتماد على النقل الجماعي في نقل الركاب وخاصة عبر مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعى ورفع كفاءتها، حتى يكون لها دورًا ونصيباً مؤثرًا فى النقل على كل المسارات، بما يسهم في تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتقليل حوادث الطرق.



يذكر أن هذا الجزء جارٍ تنفيذه بواسطة اتحاد شركات مصرية، للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية، ويمتد هذا الجزء بطول 6.35 كم من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور "موقف العاشر"، ويشمل 5 محطات علوية هي "هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية عدلي منصور عند موقف العاشر"، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في إفريقيا وبلغت نسبة الإنجاز في هذا الجزء 40%.