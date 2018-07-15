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بورصة وشركات
البورصة تسجل أدنى قيم تداول منذ 6 شهور
الأحد 15 يوليه 2018 03:19 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
- غريب: جلوبال تيلكوم يهبط بالسوق مع نهاية التداولات
مصطفى طلعت
انخفضت قيم تداولات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، خلال جلسة -اليوم الأحد- لتسجل 464 مليون جنيه، وهي أدنى قيم محققة منذ 6 أشهر، وتحديداً من جلسة 24 ديسمبر 2017 التي سجلت وقتها 428 مليون جنيه.
وأظهرت شاشات التداول، تسجيل السوق قيم تداول قدرها 464.3 مليون جنيه على الأسهم فقط، عبر بيع وشراء 119.8 مليون ورقة مالية، منفذة من خلال 17.5 ألف عملية.
وبختام تداولات الجلسة هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، تراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.24% إلى 15842 نقطة، وهبط مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.69% ليسجل 769 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقاً بنسبة 0.47% ليصل إلى مستتوى 1980 نقطة.
وأرجع سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، تحول السوق إلى التراجع مع نهاية الجلسة نتيجة هبوط سهم جلوبال تليكوم بنسبة 2.60 % ليغلق عند 4.12 جنيه متصدراً التنفيذات.
ولفت غريب إلى ان البورصة ما زالت تتحرك بين مستويات المقاومة "16100 و16400" نقطة، والدعم "15780 و15500" نقطة، على الأجل القريب، لحين ظهور محفزات أو أخبار إيجابية جديدة.
البورصة المصرية
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