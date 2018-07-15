بى إى جى للتجارة: لم نتعاقد مع أية شركة لدراسة جدوى تصنيع السيارات

تجميع السيارات

رجب عزالدين



قالت شركة بى إى جى للتجارة والاستثمار، إنها لم تتعاقد مع أى شركة لدراسة جدوى تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل حتى الآن.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها تعكف على اعتماد نموذج الافصاح الخاص بإضافة ذلك النشاط فى اجتماع مجلس إدارة الشركة، المقرر 16 يوليو الجارى.



وقالت الشركة -الأسبوع الماضى- إنها بصدد دراسة جدوى الدخول في مجال تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والأتوبيسات والميكروباصات وغيرها.



وأكدت الشركة، فى بيان آنذاك، أنها تدرس مدى إمكانية تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل Hybrid Delivery Truck، وستعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.



وتابعت الشركة أنها ستبدأ إجراءات التفاوض مع موردين وشركات ايطالية وأمريكية وصينية لاقتناص التصميم والمكونات، مشيرة إلى أنها تدرس تكلفة المشروع وأفضل السبل لتمويله.



يذكر أن الشركة قد قامت فى 2 يوليو الماضى، بإضافة نشاط تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والدراجات البخارية والآلات الزراعية إلى الأغراض.