EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بى إى جى للتجارة: لم نتعاقد مع أية شركة لدراسة جدوى تصنيع السيارات
الأحد 15 يوليه 2018 02:53 م
تجميع السيارات
أخر الأخبار
تجميع السيارات
رجب عزالدين
قالت شركة بى إى جى للتجارة والاستثمار، إنها لم تتعاقد مع أى شركة لدراسة جدوى تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل حتى الآن.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها تعكف على اعتماد نموذج الافصاح الخاص بإضافة ذلك النشاط فى اجتماع مجلس إدارة الشركة، المقرر 16 يوليو الجارى.
وقالت الشركة -الأسبوع الماضى- إنها بصدد دراسة جدوى الدخول في مجال تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والأتوبيسات والميكروباصات وغيرها.
وأكدت الشركة، فى بيان آنذاك، أنها تدرس مدى إمكانية تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل Hybrid Delivery Truck، وستعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.
وتابعت الشركة أنها ستبدأ إجراءات التفاوض مع موردين وشركات ايطالية وأمريكية وصينية لاقتناص التصميم والمكونات، مشيرة إلى أنها تدرس تكلفة المشروع وأفضل السبل لتمويله.
يذكر أن الشركة قد قامت فى 2 يوليو الماضى، بإضافة نشاط تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والدراجات البخارية والآلات الزراعية إلى الأغراض.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا