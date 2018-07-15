طلب إحاطة لوزير النقل حول تكرار حوادث القطارات بالبدرشين

حوادث القطارات

ياسمين فواز



تقدم النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بطلب إحاطة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات بشأن تكرار حوادث القطارات بالبدرشين تحديدا.



وقال الكمار فى طلب الإحاطة إن وزير النقل مطالب بذكر أسباب تكرار الحوادث فى هذه المنطقة تحديدًا، مشيرا إلي أنه منذ حوالى ٣ اشهر تحدث الوزير عن خطة متكاملة لتطوير السكك الحديد واعترف خلالها بأزمة الإشارات الاكترونية، موكدًا أن الخطأ البشرى هو المتسبب فى معظم حوادث القطارات، فلماذا لم يتم خلال هذه الفترة تطبيق نظام للاشارات فى المناطق التى شهدت حوادث متكررة مثل البدرشين ولماذا لم تكن هذه المنطقة ضمن أولويات التطوير بالنسبة للوزارة؟



وتابع: " وفقا لتصريحات الوزير هشام عرفات فقد تم البدء منذ شهور فى تحديث شبكة الإشارات بالسكة الحديد وتحويلها لتصبح إلكترونية، لخطوط بأطوال من 750 كم، وبالتالى ألم يكن ملفتًا بالنسبة للوزارة مدى أهمية تحديث شبكة الإشارات فى هذه المنطقة التى تعددت بها الحوادث؟".



وفى سياق متصل قال الكمار إن الوزير وعد بتحسين الخدمات خلال عام ونصف ووضع جدول زمنى حتى منتصف عام ٢٠١٩، ولكن حتى نهاية العام الحالى تتكرر نفس الحوادث بالآلية نفسها وهو ما يستدعى توضيحا ومساءلة.



وأكد الكمار أن القضية لا تتعلق مطلقا بوقوع مثل هذه الحوادث فى دول أخرى، وإنما ما نحتاجه فعلا هو الإطلاع على خطة واضحة وجدول زمنى واضح نتابع تنفيذه لحل مشكلات السكك الحديد، التى تحولت لشبه أزمة دائمة تهدد حياة المواطنين.







