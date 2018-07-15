البرلمان يؤجل مناقشة الرد على برنامج الحكومة

رئيس الحكومة في البرلمان

ياسمين فواز



أجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة إلى يوم الثلاثاء، المقبل، بدلا من اليوم الأحد، مطالبًا الأعضاء بالحرص على الحضور، من أجل أن تتم مناقشته بشكل جيد، قائلا:" سنناقش تقرير الرد على برنامج الحكومة يوم الثلاثاء المقبل.. ونتمنى أن ننتهى منه على بداية الإسبوع المقبل".



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدا على أن غياب الأعضاء وعدم الحرص على الحضور، سيكون من شأنه العمل على مد دور الانعقاد الحالى، للانتهاء من القوانين المطلوب إنجازها قائلا:" الأمر يتوقف عليكم".



ولفت عبد العال، إلى أن رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة السيد الشريف، جاء اليوم وكان على استعداد للمناقشة، إلا أننى طلبت منه التأخير حتى يوم الثلاثاء، للانتهاء من عدد من التشريعات المطلوبة.



ووفقا للنائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن غياب النواب في تصريحاته لـ"المال " فإن عبد العال استأذن النواب قبل تأجيل مناقشة بيان الحكومة إلى الثلاثاء، مضيفا أن مناقشته من المقرر أن تستمر إلى ثلاثة أيام متواصلة.



وأشار إلى أن النواب يعلمون جيدا أن دور الانعقاد الجارى على وشك الانتهاء وهو ما يستلزم الانتهاء من القوانين المهمة سريعا.