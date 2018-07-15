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نقل وملاحة
قناة السويس للحاويات تنظم ملتقى للمسؤلية الاجتماعية
الأحد 15 يوليه 2018 12:15 م
شركة قناة السويس للحاويات 8
أخر الأخبار
شركة قناة السويس للحاويات 8
أمانى العزازي
أعلنت شركة قناة السويس للحاويات، عن تنظيم الملتقى الثانى للمسئولية المجتمعية ببورسعيد، في سبتمبر المقبل.
وأكدت قناة السويس للحاويات، في بيان لها، اليوم الأحد، أن المسئولية المجتمعية للشركات لم تعد رفاهية، كما أنها لم تعد مجرد مساهمات مالية توفرها الشركات لقطاعات معينة أو لجمعيات خيرية، لكن الأمر بات يتطلب مزيدًا من الجهد والبحث والتدقيق لمعرفة الاحتياجات الحقيقية المحيطة، ومن التعاون مع الهيئات الحكومية لتنمية المجتمع في مختلف القطاعات، حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها بفاعلية.
من جهته، قال هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناه السويس للحاويات، إن حرص الشركة وإدارتها المستمره على التطوير وبذل مزيد من الجهود لتنمية المجتمع بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء ولذا وضعنا الإستثمار فى الايدى العاملة كهدف رئيسي من خلال صقل المهارات العلمية والتدريبية ومن خلال مبادرة "تعليم أفضل.. مستقبل أفضل"، في 2007 إيماناً بأهيمة التعليم وبالشراكة مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى أطلقت الشركة برنامج (P.T.I) والذى يعمل على تأهيل واعداد الكوادر المتخصصة فى مجال النقل واللوجيستيات على أعلى المستويات مستفيد منه ما يقرب من 600 متدرب متخصص خلال الأعوام السابقة، انخرطوا إلى سوق العمل وتم تعين ما يقرب من 25% منهم بالشركة.
وشدد على أن الشركة تتخذ ثلاثة أولويات رئيسية لعملها المجتمعي وهي التعليم والصحة والبيئة، لاعتبار هذه القطاعات هي الأكثر فاعلية في تنمية المجتمع وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير مستقبل أفضل لهم.
وقال لارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، إن المحطة حصلت على المركز الأول على أكثر 65 محطة من حيث معدلات الأداء بين محطات الشركة الأم حول العالم لعام 2017، ما يعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة على مدار العام والأعوام السابقة.
جدير بالذكر حرصت شركة قناة السويس للحاويات، على أن تكون لها الريادة في إنشاء أول مدرسة ثانوي عام مشترك لأهالي قرية بالوظة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والتي تخدم 10 قرى حولها بقدرة استيعابية تصل إلى 450 طالب وطالبة، بالإضافة لحرصها من خلال ملف التعليم على تطوير عدد من المدارس وتطوير الأنشطة بها.
قناة السويس
قناة السويس للحاويات
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