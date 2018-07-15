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نقل وملاحة
131 مليون يورو قرضًا من «الاستثمار الأوروبى»لتطوير ترام الرمل
الأحد 15 يوليه 2018 12:14 م
الرمل
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محطة
محمود محسن
قال طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة اقتربت من إبرام التعاقد مع بنك الاستثمار الأوروبى لاقتراض 131 مليون يورو، بهدف تطوير ترام الرمل بالإسكندرية.
أوضح جمال الدين لـ«المال»، أن التكلفة الإجمالية لتطوير الترام تبلغ 360 مليون يورو، مشيرا إلى أن الهيئة تعاقدت مع الوكالة الفرنسية «AFD» الأسبوع الماضى لاقتراض 100 مليون يورو.
أضاف جمال الدين أن الهيئة سوف تعتمد على الخزانة العامة للدولة، فى تكملة المبلغ المتبقى الذى يقدر 114 مليون يورو، ولفت رئيس الهيئة القومية إلى أن عمليات التطوير سوف تستغرق 3 أعوام.
مترو الأنفاق
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