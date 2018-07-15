«السكة الحديد» تطرح مناقصة لاختيار استشارى عالمى لـ 3 مشاريع

القطارات والركاب

مدحت إسماعيل:



قال مصدر حكومى، إن وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة، تعكف فى الوقت الحالى بمشاركة من بنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، على إعداد كراسة شروط لطرح مناقصة أمام المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد دراسات الجدوى 3 مشاريع، مقرر تنفيذهم خلال الفترة المقبلة، بتكلفة استثمارية تقترب من 7 مليارات جنيه.



أضاف لـ«المال»، أن المشروعات هى عبارة عن-وصلات- هدفها ربط المدن الصناعية بخطوط شبكة السكة الحديد الرئيسة، لزيادة حجم منقولات البضائع، مشيرًا إلى أن المشروع الأول يبدأ من منطقة المناشئ بالجيزة إلى المدينة لصناعية فى 6 أكتوبر، بطول 70 كم، والثانية من منطقة «الروبيكى التبين»، بطول 70 كم، والأخيرة إنشاء وصلة لربط مدينة بلبيس بمنطقة العاشر من رمضان ثم بالروبيكى، بطول يصل إلى 42 كم.



لفت إلى أنه تم اختيار أحد المكاتب الهندسية المتخصصة بجامعة القاهرة، ليكون الاستشارى المحلى، موضحاً أن المكتب العالمى يقوم وبالتنسيق مع «جامعة القاهرة»، بعمل الدراسات الفنية، وتتضمن مسار الخط ومحطاته، وأنظمة الإشارات ونوعية وعدد القطارات التى ستسير على الخط، مصحوبا بدراسة مالية شاملة لكل مشروع.



يشار إلى أن وزارة النقل ووضعت خلال العام المالى الماضى، خطة طموحة لزيادة حجم نقل البضائع ليصل إلى 24 مليون طن، نهاية 2025 2026، مقارنة بمنقولات الوقت الحالى والبالغة 5.5 طن سنوياً، كما تستهدف تنفيذ مشروعات الخطوط الجديدة عبر القطاع الخاص بعد تعديلها لقانون الهيئة نهاية العام الماضي.

