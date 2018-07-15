«القناة الملاحية» توقع عقد وكالة مع «سبانو بولارس» اليونانية

دراسة مع الأردن لإطلاق رحلات مسار العائله المقدسة





%15 زيادة فى تكاليف الحج والعمرة و«الداخلية» بعد رفع المحروقات

أمانى العزازى:

تعاقدت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مع شركة سبانو بولارس جروب اليونانية، التى تشارك فى أعمال إنشاء ميناء جرجوب التجارى العالمى، غرب مطروح، للقيام بأعمال الوكالة الملاحية، وتقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفقاً لما كشف عنه عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة الشركة.

تتجاوز استثمارات مشروع ميناء جرجوب 60 مليار جنيه، ويتضمن إنشاء ميناء تجارى عالمى، ومشروعات صناعية وسياحية وتجارية عملاقة، ويشارك فى تنفيذه 11 كيان عالمى، منها فان أورد الهولندى، وشركة تشيانا هاربر، وشركة روس توم.

قال جاب الله إن الشركة تتجه إلى تعظيم إيراداتها من الأعمال اللوجستية نظرا لـتراجع النشاط الملاحى بعد صدور قرارات زيادة الرسوم ورفع مقابلات الانتفاع بالأنشطة ورسوم الخدمات الملاحية فى الموانئ.

ذكر أن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة لتصنيع لانشين بهدف رفع كفاءة أسطولها من الوحدات البحرية، بعد توقف 6 أعوام بهدف نقل البحارة والطرود والمعدات للسفن التى تخدمها شركته.

أشار إلى أنه لا بد أن تتجه وزارة النقل، لا سيما قطاع النقل البحرى، إلى جذب الشركات الأجنبية العاملة فى المشروعات القومية، لتحصل على كل خدماتها واحتياجاتها من الشركات المصرية، لينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى.

قال جاب الله، إنه يعتزم تنفيذ خطة لدعم النشاط السياحى لشركته بعد التراجع الذى شهده النشاط بسبب الظروف الأمنية، لافتا إلى أن شراء أتوبيس رحلات جديد موديل 2018 بتكلفة 3 ملايين جنيه لخدمة نشاط الحج والعمرة.

أشار إلى أن زيادة سعر المحروقات تسبب فى زيادة تكاليف الرحلات الداخلية والخارجية، نتيجة الارتفاع فى تكاليف تشغيل أسطول النقل البرى، من وقود ومستلزمات، أدى إلى زيادة تكاليف الرحلات الداخلية والخارجية، بزيادة قدرها %15 لضمان عدم تحقيق خسائر لشركته، وتحقيق هامش ربح بسيط لحين عودة حركة السياحه لمعدلاتها الطبيعية.

قال إن الشركة تدرس تنظيم رحلات لمسار العائله المقدسة، بصدد التنسيق مع الجانب الأردنى لإطلاق رحلات مشتركة.

أوصى جاب الله بوضع حد أدنى للتعريفة لكل نشاط ملاحى بما يضمن منع احتكار الخدمات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أرجع تراجع إيرادات نشاط الملاحة، بسبب حصول بعض عملاء الشركة الرئيسين على تراخيص لمزاولة أعمال الوكالة الملاحية، والتراجع الذى شهدته حركة التجارة البحرية خلال الفترة الماضية، والأزمة الاقتصادية التى مرت بها مصر وتأثيرها على سوق النقل البحرى.

أشار إلى أن أهمية ضبط آليات العمل الملاحى خلال المرحله المقبلة بما يحافظ على أرزاق الشركات الصغيرة، وأصحاب مهن التوريدات والأشغال، والمخلفات، بالتنسيق بين الجمعيات الفئوية التى تضم أصحاب هذه المهن وبين غرف الملاحة.

قال إن العضوية لتلك الفئات بغرف الملاحة لا يجب أن تكون إجبارية، أو ربطها بتجديد التراخيص مطالبا وزارة النقل بإعادة النظر فى البند 12 الوارد بالقرار 800 التى اشترط تجديد تراخيص مزاولة مهن التوريدات والأشغال بعضويتها فى غرف الملاحة.

تستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية تحقيق 172 مليون جنيه صافى ربح فى موازنة العام المالى 2018/2019، بزيادة 22.806 مليون جنيه عما حققته العام المنقضى 2017 وبنسبة نمو %15.3.

فيما تستهدف الشركة تحقيق 165 مليون جنيه أرباحا نهائية بزيادة عن المحقق الفعلى فى موازنة 2017 بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وتوقع جاب الله أن يحقق نشاط نويبع المتمثل فى وكالة الشركة لشركة الجسر العربى للملاحة (نتاج التعاون الملاحى المشترك بين مصر والعراق والأردن )17 مليون جنيه إيرادات خلال موازنة 2019 بنقص عن المحقق الفعلى عام 2016/2017 بنسبة %3.72.

قال إن تعافى نشاط السياحة وعودة موسم العمرة والحج وتحسن الأوضاع الأمنية ينعكس بصورة إيجابية على مؤشرات الإيرادات المستهدفة من القطاع.

نجحت الجهود التسويقية للشركة فى استئناف نشاط نقل البضائع المتوقف منذ عام 2014 بداية من العام المالى 2016/2017 بالتعاقد مع شركة” فرح تورز “وكيل الباخرتين «عمان وغزالة» لنقل البضائع من نويبع إلى العقبة.

توقع جاب الله ارتفاع عدد التريلات المتوقع خدمتها خلال عام الموازنة المقبل لتصل إلى 7000 تريلا بزيادة 4519 بنسبة %182.14 عن العام المالى 2016/2017 رغم استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص فى نفس النشاط.

وتستهدف الشركة تحقيق 76 مليون جنيه إيرادات (النشاط الجارى ) فى موازنة 2019 بزيادة عن المستهدف بموازنة 2017/2018 بمبلغ 6 ملايين جنيه، بنسبة %8.6.

تصدرت أنشطة البضاعة المرتبة الأولى فى تطور إيرادات الأنشطة بنسبة %75.4 فيما احتلت أنشطة التخليص المرتبة الثانية بنسبة %56.7 وجاء ت أنشطة الملاحة لتحتل المركز الثالث بنسبة %27.9 بينما تعيين البحارة على السفن بلغت نسبتها %20.2.



