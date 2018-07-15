«دمياط للحاويات» تطرح مناقصة لتوريد معدات

دمياط للحاويات

المال-خاص



طرحت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العام «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري» مناقصة بين الشركات العالمية لتوريد ونشى ساحة «R.S» حمولة 45، بالإضافة إلى 3 أوناش ساحة عملاق «R.T.G» بطاقة تصل إلى قرابة 100 طن.



وقال مصدر مسئول بالشركة إن التكلفة المبدئية للأوناش قد تزيد على 400 مليون جنيه فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المعدات التى يتم توريدها بالدولار خلال الفترة الأخيرة.



كما طرحت الشركة مناقصة أخرى بين شركات توريد المعدات العالمية لتوريد ونشى رصيف عملاق بحمولة لا تقل عن 100 طن للونش الواحد.



من جانبه، أشار أحمد كامل، مدير التسويق بالشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن طرح المناقصة يأتى تزامنا مع توقيع التعاقد الخاص بمشروع التكريك وتدعيم الأرصفة والذى سيتم توقيعه خلال أيام.



وأضاف أنه تم اختيار شركة «بتروجت للمشروعات» التابعة لقطاع البترول لتنفيذ أعمال التكريك وذلك بعد منافسة تمت بين 4 شركات مصرية وأجنبية منها الهندسية الصينية للموانئ «شيناهابر»، وأوارسكوم للإنشاءات، وأخرى تركية.



وألمح مدير التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات إلى أن مهمة الأوناش الجديدة التى تم طرحها ستكون مقتصرة على تشغيلها بالأرصفة 5، 6 والتى ستحصل عليها الشركة من هيئة ميناء دمياط بعد الشروع فى تدعيم أرصفة الشركة الأربعة وتعميق غاطسها من 14.5 إلى 17 متر.



يذكر أن الشركة حاصلة على حق إنتفاع 4 أرصفة بميناء دمياط وهى 1، 2، 3، 4 وحدثت مفاوضات بين هيئة الميناء والشركة للحصول على أرصفة 5، 6 والتى يتم تشغيلها فى تداول البضائع العامة لصالح الهيئة، إلا أن الأخيرة رفضت عرض الشركة، رغم أن الهيئة تشارك فى رأسمال الشركة بنسبة تصل إلى %25.



من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بالشركة أن إدارة دمياط لتداول الحاويات لا يوجد لديها أى معلومات خاصة بطرح حصة من الشركة بالبورصة المصرية، موضحة أن هذا الملف تتم إدارته من قبل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ووزارة الاستثمار.



وأوضح المصدر أن الشركة تقترب من تحقيق 1.2 مليار جنيه صافى ربح، علاوة على أن أى تحديث وتطوير فى الشركة من تدعيم الأرصفة والاعتماد على معدات جديدة يتم عبر التمويل الذاتى للشركة، ومن خلال خطة استثمارية يتم وضعها سنويا والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.



وألمح المصدر إلى أن الحصة التى سيتم طرحها قد تصل إلى %15 والتى ستكون من قبل الحصة الخاصة بالشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أو الشركات التابعة لها والتى تساهم أيضا فى الشركة.