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بورصة وشركات
كيما: حريق كابل التغذية لم يؤثر على العملية الإنتاجية
الأحد 15 يوليه 2018 11:43 ص
كيما 99
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المال - خاص
أكدت شركة الصناعات الكيماوية المصرية، أن الحريق الذي نشب في كابل التغذية الأول لقسم النيتروجين، لم يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية، بجانب عدم وجود خسائر مادية أو بشرية.
وأضافت الشركة، في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، اليوم الأحد، أن الحريق نشب عن طريق حدوث شرارة كهربائية بالكابل، مما استدعى معه طلب مطافئ أسوان، والتي نجحت في السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن قسم النيتروجين كان مستمر في العمل أثناء و بعد الحريق وبحالة جيدة.
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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