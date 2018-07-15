الرقابة المالية: منح 5 تراخيص جديدة لتأسيس الشركات

محمد عمران "حديثة" 1

أحمد علي



قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة منحت 5 تراخيص جديدة في الـ 4 أشهر الأولى من عام 2018، بينهم 3 تراخيص بنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، وترخيص واحد بنشاط الاستشارات المالية، وآخر بنشاط أمين الحفظ.



وأضاف عمران، في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الشركات التي تم الترخيص لها بنهاية شهر إبريل الماضي، قد بلغ 757 شركة مرخص لها بمزاولة 844 نشاط، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين بمجال الأوراق المالية 128 متقدمًا، من بينهم 16 شخصًا لشغل منصب العضو المنتدب، مقارنة بـ 93.