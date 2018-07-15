محمد عمران: 1006.2 مليار جنيه رأسمال البورصة السوقي نهاية إبريل

البورصة المصرية

أحمد علي



أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بلغ 1006.2 مليار جنيه، في نهاية شهر إبريل 2018، بارتفاع عن الشهرالسابق بلغ 3.3%.



وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في بورصة النيل، استقر عند 1.2 مليار جنيه بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.



كما شهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعوداً بنسبة 21.82% منذ بداية العام، وصعودًا بنسبة 47% عند مقارنة إغلاق نهاية إبريل 2018 بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.



وقال رئيس الهيئة إن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال شهر إبريل 2018 بلغ 40.9 مليار جنيه، وناهز ما يقرب من 138.4 مليار جنيه مع نهاية الأشهر الأربع الأولى من عام 2018، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 126.9 مليار جنيه خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2017، وبمعدل زيادة قدرة 9%.