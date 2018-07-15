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نقل وملاحة
«النقل» تدرس تأسيس شركة لإدارة الخط الثالث للمترو
الأحد 15 يوليه 2018 11:22 ص
مترو الأنفاق 1122
أخر الأخبار
مترو الأنفاق 1122
■ تكليف «سيسترا» الفرنسى بعمل دراسة تطوير «حلوان- المرج» والتنفيذ مطلع 2019
■ فتح العروض المالية لـ3 مكاتب استشارية تتنافس على تصميمات امتداد قليوب.. وتكلفة التنفيذ 10 مليارات جنيه
■ القومية للأنفاق تنتظر قراراً يحدد دورها فى تشغيل ترام الإسكندرية
مدحت إسماعيل:
كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تدرس تأسيس شركة خاصة لتولى إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، على غرار الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الحالية، لافتة إلى أن الكيان الجديد أحد المقترحات والنماذج الحالية المطروحة فى دراسة آليات إدارة الخط الثالث الذى تنفذها الشركة الفرنسية « RATIP».
وأضافت أن الشركة الجديدة مقرر أن يشارك فيها القطاع الخاص، لتحقيق أقصى أهدافها، وتخفيف الضغوط على شركة المترو، ومقرر الاستقرار على نموذج إدارة الخط قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن القومية للأنفاق تراهن على انتهاء شركات المقاولات من تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة فى الخط الثالث والذى يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على 4 محطات نفقية، وهـى «هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس»، ومحطة علوية هى محطة النزهة، لتدخل ضمن عقد المحطات التى سيشملها عقد الإدارة.
ولفتت إلى أن هناك تقدما كبيرا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85% وأعمال التشطيبات بنسبة %72 وأعمال السكة بنسبة %55، مشيرا إلى أنه من مستهدف افتتاحه مطلع ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.
فى سياق متصل، قالت المصادر إنه تم تكليف مكتب سيسترا الفرنسى بعمل دراسة تطوير وإصلاح الخط الأول للمترو «حلوان ـ المرج»، لافتة إلى أن المكتب سينتهى من الدراسة وفقاً للتعاقد نهاية العام الحالي.
وذكرت أنه مستهدف بدء أعمال التطوير الفعلى للخط مطلع 2019، ولمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن التنفيذ سيتم من خلال تحالف يضم شركات مصرية وخارجية للاستفادة من خبرات الكيانات الأجنبية.
وتبلغ التكلفة المقدرة لتطوير الخط الأول، نحو 26 مليار جنيه، وسيتم تمويل جزء كبير منها عبر قروض بقيمة 600 مليون يورو من كالة التنمية الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وخطة التطوير تتمثل فى تطوير البنية الأساسية، ونظم الاتصالات والإشارات وغيرها، كما تتضمن تطوير 32 قطارا تعمل على الخط، وشراء 34 قطارا جديدا.
فى سياق مواز كشفت المصادر أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق ستفتح خلال الأسبوع المقبل العروض المالية لـ3 مكاتب استشارية تتنافس على تقديم الاستشارية الفنية، وإعداد المواصفات والتصميمات الإنشائية لتنفيذ أعمال امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق «المنيب- شبرا الخيمة» إلى مدينة قليوب شمال المحافظة.
وألمحت إلى أن تكلفة امتداد الخط تقدر فى الوقت الحالى بقيمة 10 مليارات جنيه، بطول مسافة مقرر تنفيذها 8 كيلومترات، بعدد 3 محطات سطحية قابلة للزيادة، موضحا أن التمويل سيكون من خلال الموازنة العامة للدولة.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أعلنت قبل نهاية العام الماضى، أنها وافقت على تخصيص 20 مليون جنيه للهيئة القومية للأنفاق، للتعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة؛ لتحديث الدراسات اللازمة لمد الخط الثانى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.
وكشفت أن الهيئة فى انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد دورها فى مشروع الترام، بمعنى هل سيكون على مشاركة هيئة النقل العام بالاسكندرية فى التنفيذ فقط، ام سيمتد ليشمل الإشراف والإدارة فيما بعد.
وبحسب دراسة أعدتها الوكالة الفرنسية للتنمية، من المقرر أن يحتفظ الترام بالخط الحالى الواصل بين الرمل وفيكتوريا، مع بعض التعديلات الطفيفة، والعمل على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى، من خلال إنشاء وصلة جديدة، بطول 900 متر فقط، بين ميدان المنشية، وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضًا.
ويشمل مشروع التطوير 27 محطة، تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، ويرتفع خط الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة، مع شراء 30 عربة، فضلاً عن تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، «محطات الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا»، لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة، ومتوقع أن يبلغ متوسط عدد ركابه خلال اليوم ما بين 250، و300 ألف راكب.
وكشفت المصادر عن اختيار شركة «NE KE»، اليابانية لتولى استشارات أولى مراحل الخط الرابع المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه طرح أعمال المرحلة الأولى وتأهلت شركة يابانية للمشروع.
وكانت وزارة النقل قد وقعت فى أكتوبر الماضى، مع وكالة التعاون اليابانية «الجايكا»، عقود تمويل الخط عبر قرض ميسر بقيمة 1.28 مليار دولار، %40 من التكلفة الإجمالية للمرحلة، والتى تضم 17 محطة، بطول 19 كيلومترًا وتمتد من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، فشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى، ثم يمتد إلى «الملك الصالح»، ليلتقى مع الخط الأول، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط.
على صعيد آخر قالت المصادر، إنه تم الانتهاء من تحويل مرافق مشروع القطار الكهربائى «السلام ـ العاصمة الإدارية الجديدة»، وتم تسليم مواقع عمل الشركات المحلية وهى «المقاولون العرب»، «أوراسكوم»، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بوزارة النقل، لافتاً إلى أن شركة أفيك الصينية المقاول الرئيسى للمشروع سيبدأ العمل بعد انتهاء إجراءات القرض الصينى البالغ 1.2 مليار دولار.
ويبدأ القطار من مدينة السلام مارا بالعبور والشروق وبدر والروبيكى، لتتفرع من الروبيكى وصلتان، إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية فى اتجاه العاشر من رمضان، يمتد المشروع بطول 68 كيلو مترًا، منها 61 كيلو «سطحي» و6.1 على «كوبري»، و700 نفقى، ومستهدف أن يخدم 340 ألف راكب يوميًا فى أول سنة، تصل إلى 2 مليون راكب بعد 15عاما، و2.3 مليار جنيه سنويًا من بند دعم الوقود.
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