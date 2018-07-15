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نقل وملاحة
الخطوط الملاحية تبدأ زيادة أسعار النولون
الأحد 15 يوليه 2018 11:13 ص
حركة الملاحة بقناة السويس
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حركة الملاحة بقناة السويس
■ «أوشن» و«الميرسك» و«يانج» الأبرز..«وكوسكو» الصينى تتجه للتثبيت
■ المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى: رفع نوالين الشحن مؤشر بداية رواج الاقتصاد العالمى
السيد فؤاد ونادية سلام وأماني العزازي:
بدأت الخطوط الملاحية العالمية تطبيق زيادة جديدة على نولون الشحن البحرى على الحاويات الصادر والوارد المنقولة، معامل الحاوية 20 قدما، على ظهر السفن بعد الارتفاع فى أسعار الشحن العالمية.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال» أن الزيادات التى أقرتها معظم الخطوط تبدأ من 25 دولارا للحاوية وتصل إلى 160 دولارا وفقا لنوع الخدمات التى يقدمها الخط الملاحى لعملائه ومسارات الخط وتكاليف التشغيل.
وقال أحمد طارق، مدير المبيعات فى الخط اليابانى أوشن نتورك إكسبريس، إن الخط خاطب عملاءه رسميا لتطبيق زيادات جديدة على نولون شحن الحاويات الثلاجة. وتتضمن الزيادة 55 دولارا على الحاوية 20 قدما وهى أعلى زيادة نظرا لاستهلاكها مصدر الطاقة على حاويات الثلاجة فيما تبدأ الزيادات فى نولون الشحن بالنسبة للبضائع الجافة بنحو 25 دولارا.
ويتجه الخط الصينى كوسكو شيبينج لتثبيت نولون الشحن على عملائه، وأشار مصدر بالخط إلى أن هذا الإجراء يستهدف جذب عملاء جدد للتعامل مع الخط الصينى والاحتفاظ بعملائه الحاليين خاصه بعد سياسة الدمج التى تمت بين شركة كوسكو وشركة تشينا شيبينج.
من ناحيته أكد مصدر مسؤول بالخط الصينى يانج مينج أن إدارة الخط تقوم بتحريك نولون الشحن كل ثلاثة أشهر بعد تقييم عناصر وتكاليف التشغيل وتعتبر زيادة سعر البانكر وتكاليف الشحن من الطاقة، أحد هذه العناصر الأساسية فى حساب تلك التكلفة.
وفى سياق متصل كشف مصدر مطلع أن خط الميرسك طبق زيادات جديدة على نولون الشحن مرتين بدأت بنحو 60 دولارا وانتهت إلى 160 دولارا وفقا لنوع الخدمة ومسار الخط، كما اتجه الخط الفرنسى سى إم إيه إلى تطبيق زيادة على نولون الشحن.
وأعلن الخط الإيطالى إم إس سى عن الزيادات الجديدة لعملائه عبر موقعه الإلكترونى وفقا لما أكده طارق فهمى رئيس مجلس إدارة الخط فى مصر.
من ناحية أخرى كشفت منى حجاب رئيس مجلس إدارة شركة دى إتش إل فريت، عن زيادة مرتقبة على بضائع الثلاجات المصدرة للخارج من المواد الغذائية والخضراوات، ما يقلل من الفرص التنافسية للبضائع المصرية وذلك لارتفاع نولون الشحن البحرى الذى يسجل أعلى معدلاته فى الفترة الماضية.
وأشارت حجاب إلى أن الزيادة ستنعكس على فواتير شحن الصادرات المصرية بدءا من أكتوبر المقبل موعد تصدير الفواكه المصرية لأمريكا وأوروبا ودول الخليج.
وقالت إن زيادة نولون الشحن البرى من المزارع إلى الموانئ المصرية والعكس يرفع فاتورة شحن الحاوية 2000 جنيه.
وقال إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بغرفة بورسعيد التجارية: «نحن نحترم تقلبات الأسعار العالمية فى أسعار الطاقة بصفة عامة والتى تؤثر على سعر المكون الأجنبى الذى يتم استيراده من الخارج ويدخل فى صناعة البضائع المعدة للتصدير كالسيراميك وذلك نتيجة رفع الخطوط الملاحية الناقلة لنولون الشحن البحرى، وكذلك التى تتعلق بالشاحنات لأنها ما زالت الوسيلة الأعلى والأكثر استخداما فى نقل هذه الواردات من الموانئ للمصانع».
وطالب شلبى بإدراج الزيادة فى نولون الشحن البحرى فى بند منفصل على فاتورة التوكيل الملاحى تحسبا لحدوث أى تغير فى الأسعار.
ويتوقع محمد شادوفة مدير فرع القناة بشركة إفجى للتوكيلات الملاحية تباطؤ مؤقت لحركة شحن الحاويات ترقبا لانتهاء الخطوط الملاحية من إعلان الزيادات الجديدة فى نولون الشحن البحرى.
وقال إن تلك الزيادات ستنعكس بشكل سلبى على عملاء الخطوط والمستهلك النهائى للسلعة، لذا لا بد أن تقوم الدولة بمنح إعفاءات خاصة للمصانع التى تقوم بالتصدير للخارج وخاصة فى دعم الطاقة المستخدمة بتلك المصانع والتى يقع عليها الضرر الأكبر من فاتورة تكلفة الشحن البحرى.
وفى سياق متصل أكد تقرير اقتصادى أن أسعار وقود السفن ارتفعت أكثر من %20 منذ بداية العام، وفى أوروبا بلغ 440 دولارا للطن المترى، وهو المستوى الأعلى منذ 2014، وهو ما أجبر «ميرسك» على زيادة مصاريف الشحن، مشيرا إلى توقع «ميرسك» استمرار ارتفاع وقود السفن إلى 530 دولارا للطن المتري.
وأكد وليد بدر، رئيس شركة إيست ميد للملاحة، أن الزيادة المرتقبة فى أسعار النوالين البحرية ستكون طبيعية فى ظل الارتفاع النسبى فى أسعار البترول والوقود.
وأشار إلى أن تلك الزيادة تعد مجرد تصحيح لأسعار النوالين التى أصابها الانهيار منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتى نتج عنها انخفاض أسعار النوالين البحرية بشكل غير مسبوق.
وفى السياق نفسه أرجع الدكتور محمد كامل المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، اتجاه شركات الشحن العالمية لرفع نوالين الشحن، إلى نهاية فترات الركود الاقتصادى خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن الاقتصاد العالمى يشهد تحسنا خلال العام الجارى بناء على التقارير الدولية والتى توقعت أن تزيد التجارة المنقولة بحرا بنسبة %2.8 بنهاية 2018.
وعن تأثير أسعار البترول، قال كامل إنها ليست مؤشرا خلال الفترة الحالية، خاصة مع انتهاء فترة الشتاء وتراجع الواردات بجانب وجود مخزون عالمى من البترول خاصة فى أمريكا التى بدورها تتلاعب بالأسعار من خلال الضغط على الدول المنتجة وعلى رأسها دول الخليج لرفع أسعار البترول أو خفضها.
وقال الدكتور يحيى رشدى، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن زيادة أسعار البترول تزيد من تكاليف التشغيل، ما دفع شركات الخطوط المنتظمة إلى رفع تكاليف شحن الحاوية، موضحًا أن رفع رسوم الخدمات بالموانئ ساهم فى زيادة تكاليف الشحن.
وأكد أن شركات المالكة للسفن وعلى رأسها ميرسك قامت برفع تكاليف الشحن، خاصة أن تلك الشركات تسيطر على سوق النقل البحرى ومتحكمة بحصص سوقية كبيرة وتسعى إلى الاستفادة بأكبر قدر من الرواج فى التجارة البحرية خلال الفترة الحالية.
بدوره ألمح مروان السماك وكيل خط هاباج لويد الألمانى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة التكتلات العالمية فى الخطوط الملاحية العالمية، ما عمل على تسهيل تحريك الأسعار بين أكبر الخطوط المتحكمة فى الحصة الكبرى فى نقل البضائع عالميًا.
وأكد أن ارتفاع أسعار البترول أحد أسباب زيادة أسعار النوالين البحرية، إلا أنه ليس الوحيد، خاصة أن هناك زيادة فى حجم المنقول عالميا وتحسنا بشكل كبير وبالتالى زيادة حجم الطلب على النقل البحرى، مع وقف أوامر تشغيل سفن جديدة بالترسانات العالمية.
وفى السياق نفسه قال إسلام الجزار، الخبير الملاحى، إن شركات الخطوط المنتظمة تسعى إلى تعويض خسائرها على مدار السنوات السابقة، بعد بدء تعافى حركة التجارة مع بداية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس، خير دليل على تعافى حركة التجارة والتى تشهد أرقاما قياسية فى الحمولات والأعداد العابرة، مشيرًا إلى أن شركات الشحن الصغيرة لن تسعى إلى رفع تكاليف الشحن حفاظا على عملائها وجذب عملاء جدد.
وأكد التقرير السنوى، الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» - حصلت «المال» على نسخة منه – أن العامين الماضيين شهدا تحديات كبيرة لسوق سفن الحاويات رغم التوازن فى السوق وتحسن ملحوظ فى الطلب مقارنة بالعرض، حيث نمت شحنات الحاويات بنسية %3.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الملحوظ فى سوق الحاويات جاء نتيجة تحسن طرق التجارة الرئيسية، وعلى رأسها طريق التجارة بالشرق الأقصى أوروبا بنسبة %1، ورواج آخر فى طريق التجارة داخل أسيا والتى عززها نمو الاقتصاد الصينى، وزيادة الطلب على الشحن بالحاويات خلال عام 2017 بنسبة %3.1.
وقال التقرير إن أساسيات الطلب والعرض لم تكن كافية لخلق ظروف سوق أفضل وتحسين أسعار الشحن، والتى ظلت تحت الضغط على حد وصف التقرير، موضحًا أن شركات الشحن ناضلت لاسترداد تكاليف التشغيل على طرق تجارية معينة، والتى شهدت عدم استقرار خلال العامين الماضيين.
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الشحن على معظم طرق التجارة كانت سلبية ما عدا أسعار الشحن فى الشرق الأقصى / أوروبا التى تحسنت بشكل طفيف.
بدوره أكد أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق، أن السوق الملاحية العالمية واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة ما بين التراجع فى معدلات نقل التجارة العالمية، وشهد الربع الأخير من 2017 تحسنا طفيفا عالميا، وهو ما سينعكس أيضا على مصر.
وتابع أن دورة الركود فى النقل البحرى العالمى كان مقدراً لها 5 سنوات، لكن زادت فترة الدورة الانكماشية على ذلك، ومع حدوث درجة من الاستقرار فى أسعار الوقود العالمية فإن ذلك قد يسهم فى تحسن النوالين وتعويض جزء من خسائر الخطوط الملاحية.
وأضاف العقاد أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا خروج بعض السفن من الخدمة خاصة خلال العامين الماضيين، ما بين إيقاف الخطوط الملاحية لبعض سفنها Laid-up، وتخريد البعض الآخر Demolition وهو ما يعنى التقليل من وطأة زيادة العرض على الطلب وبالتالى تحسن طفيف فى النوالين.
وتوقع زيادة التحسن فى العام الحالى بسبب ممارسات التحالفات بين الخطوط الملاحية، خاصة أنه بتقليل عدد التحالفات يمكن ضبط إيقاع السوق الملاحية العالمية، وتحديدًا خلال النصف الثانى من العام المقبل.
يذكر أن خط الميرسك العالمى أعلن عن زيادات تقترب من 15 - %20 فى أسعار النوالين الخاصة بها وذلك لمختلف الموانئ التى تتعامل معها، خاصة مناطق البحر الأحمر والشرق الأوسط والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا.
واتخذت معظم الخطوط والتحالفات نفس الزيادة تقرييا منذ أيام فى خطوة لتصحيح أسعار النوالين التى لم تتحرك منذ قرابة العامين.
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